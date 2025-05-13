Звёздное прикрытие Урана: шанс изучить атмосферу планеты

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Редкое выравнивание позволило NASA заглянуть в атмосферу Урана.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

7 апреля 2025 года Уран прошел перед далекой звездой, вызвав редкое астрономическое явление — звёздное прикрытие. Это событие, наблюдаемое только с запада Северной Америки, дало учёным NASA уникальный шанс изучить атмосферу планеты с беспрецедентной точностью — впервые за десятилетия.

Наблюдая, как свет звезды меркнет и восстанавливается, исследователи получили так называемую "световую кривую", по которой можно определить температуру, плотность и давление в различных слоях атмосферы Урана.

Над проектом работали более 30 астрономов из разных стран с использованием 18 телескопов. Эти данные помогут понять климатические процессы на планете, её орбиту, поведение колец и структуру стратосферы.

NASA уже планирует следующее яркое прикрытие Урана в 2031 году, надеясь на ещё более точные измерения с помощью воздушных и космических обсерваторий, пишет scitechdaily.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.



