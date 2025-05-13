Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток
Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому
Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла
Жерар Депардье обжалует приговор по делу о сексуальном насилии
Одомашнивание против природы: чем платят кошки и собаки за внешний вид

Звёздное прикрытие Урана: шанс изучить атмосферу планеты

1:10
Наука

Редкое выравнивание позволило NASA заглянуть в атмосферу Урана.

Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

7 апреля 2025 года Уран прошел перед далекой звездой, вызвав редкое астрономическое явление — звёздное прикрытие. Это событие, наблюдаемое только с запада Северной Америки, дало учёным NASA уникальный шанс изучить атмосферу планеты с беспрецедентной точностью — впервые за десятилетия.

Наблюдая, как свет звезды меркнет и восстанавливается, исследователи получили так называемую "световую кривую", по которой можно определить температуру, плотность и давление в различных слоях атмосферы Урана.

Над проектом работали более 30 астрономов из разных стран с использованием 18 телескопов. Эти данные помогут понять климатические процессы на планете, её орбиту, поведение колец и структуру стратосферы.

NASA уже планирует следующее яркое прикрытие Урана в 2031 году, надеясь на ещё более точные измерения с помощью воздушных и космических обсерваторий, пишет scitechdaily.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Экономика и бизнес
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток
Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому
Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла
Звёздное прикрытие Урана: шанс изучить атмосферу планеты
Жерар Депардье обжалует приговор по делу о сексуальном насилии
Одомашнивание против природы: чем платят кошки и собаки за внешний вид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.