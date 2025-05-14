Забудьте про майя: у Ньютона была своя дата апокалипсиса — и она уже на горизонте

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1:25
Наука

Исаак Ньютон — гений науки, но мало кто знает, что он ещё и увлечённо толковал Библию. Да, автор закона всемирного тяготения всерьёз изучал тексты Ветхого Завета и оставил после себя не только формулы, но и… дату трансформации мира — 2060 год.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Что он имел в виду? Конца света в привычном смысле Ньютон не предсказывал. Речь шла о глобальных переменах: духовном обновлении, социальных сдвигах, возможно — начале новой эры. В письмах он упоминал, что человечество может пройти через череду конфликтов, в том числе в областях, которые при его жизни даже не существовали — например, в киберпространстве.

Новая эпоха вместо краха

Для Ньютона важнее всего была не катастрофа, а переход. Он писал о восстановлении, перестройке, гармонии — будто предчувствовал, что когда-то технологии, вера и наука должны будут научиться сосуществовать. И именно это может стать основой для перезагрузки цивилизации.

Мыслями на века вперёд

Наследие Ньютона выходит далеко за пределы физики. Его взгляды на будущее продолжают вдохновлять учёных, философов и даже футурологов. Ведь Ньютон верил: перемены — неизбежны, но в них есть шанс найти не конец, а начало.

Уточнения

Сэр Исаа́к Нью́то́н (англ. Isaac Newton, английское произношение: [ˌaɪzək ˈnjuːtən]; 25 декабря 1642 года - 20 марта 1727 года по юлианскому календарю, действовавшему в Англии до 1752 года; или 4 января 1643 года - 31 марта 1727 года по григорианскому календарю) — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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