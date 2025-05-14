Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики

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Ракеты без топлива? Ещё недавно звучало как фантастика. Но команда Howe Industries показала, что это может стать реальностью — и очень скоро.

Фото: commons.wikimedia.org by Shelley Gill, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реактивный двигатель

Инженеры разработали плазменный двигатель нового поколения, который работает без привычных источников энергии — ни топлива, ни внешнего электричества. Это не просто шаг вперёд — это прыжок в будущее, которое, как утверждают, предсказывал сам Стивен Хокинг.

Что внутри

Двигатель создаёт плазму — сверхгорячий ионизированный газ, — и выбрасывает её наружу, создавая мощную тягу. При этом система оказывается гораздо легче и эффективнее, чем классические ракеты. Удельный импульс — более 4000 секунд. А это значит, что полёт на Марс, который раньше длился полгода, можно будет совершить всего за два месяца.

Зачем это нужно

С таким двигателем мечты о колонизации других планет, добыче ресурсов с астероидов или глубоких межпланетных миссиях становятся ближе. Это настоящая революция в освоении космоса.

Но и Земля может получить свою долю фантастики. Идея плазменных двигателей для автомобилей больше не кажется безумием. Конечно, до массового внедрения ещё далеко, но направление задано. Один из первых, кто мечтал об этом, — Ford Nucleon 50-х годов — оказался просто слишком ранним.

"Плазменный двигатель от Howe Industries — это не просто техника. Это шаг к миру, о котором говорил Хокинг", — отмечают разработчики.

Хокинг не зря верил в силу науки. И сегодня одна из его футуристических идей, кажется, воплощается в металл и огонь.

Уточнения

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

