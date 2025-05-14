Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если вода на Марсе никуда не исчезла, а просто ушла… вглубь?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Недавние сейсмические данные, полученные с помощью посадочного модуля NASA InSight, заставили учёных пересмотреть всё, что мы знаем о "сухом" Марсе. На глубине от 5,4 до 8 километров под поверхностью планеты исследователи обнаружили слой, в котором сейсмические волны начинают резко замедляться. Это, как предполагается, может быть признаком жидкой воды в пористых породах — как будто марсианская кора пропитана влагой, словно губка.

Где пряталась вода

Раньше считалось, что после потери магнитного поля Марс постепенно терял свою атмосферу, а вместе с ней и воду — она испарялась в космос или замерзала в ледниках. Но новое исследование, опубликованное в National Science Review, даёт другую версию.

По словам одного из авторов, Хрвое Ткалчича, профессора геофизики из Австралийского национального университета, ранее не удавалось учесть весь объём воды, который должен был быть на Марсе. И если допустить, что значительная часть этой воды ушла в подземные горизонты, всё становится на свои места.

"Этот "слой низкой скорости", скорее всего, представляет собой высокопористую породу, заполненную жидкой водой, как пропитанная водой губка", — объясняют Ткалчич и соавтор Вэйцзя Сунь из Китайской академии наук.

Сколько воды может скрываться под поверхностью

Учёные предполагают, что подземный резервуар способен покрыть всю поверхность планеты океаном глубиной до 780 метров — примерно как ледяной щит Антарктиды. Это открытие может объяснить загадку "пропавшей" марсианской воды и вдохнуть новую жизнь в теории о существовании подповерхностной биосферы.

Что дальше

Найти подземную воду на Марсе — мечта планетологов. Но пока мы не пробурим достаточно глубоко, это останется лишь гипотезой. Для подтверждения данных потребуются будущие миссии с буровыми установками и чувствительными сейсмометрами.

"Наше исследование показывает, что, возможно, большая часть этой древней воды просочилась в пористые породы и до сих пор находится под поверхностью", — говорит Ткалчич.

Если вода на Марсе всё ещё там, где-то в глубине, может быть, жизнь — тоже?

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

