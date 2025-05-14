Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно недавнему исследованию, 28 крупнейших городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Даллас, стремительно оседают. За шесть лет — с 2015 по 2021 год — площадь каждого из них сократилась минимум на 20%, и изменения затронули 65% всей городской территории.

Фото: commons.wikimedia by melvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ разрушенные строения, Япония

Причины тревожного феномена кроются в интенсивной урбанизации, засухах и повышении уровня моря. Эти факторы воздействуют на плотность почвы и провоцируют просадку грунта. Хотя прямой угрозы обрушения зданий пока нет, последствия становятся всё более ощутимыми.

34 миллиона человек, то есть около 12% населения США, проживают в городах, где уровень земли опускается. Геофизик Леонард Охенхен провёл анализ, согласно которому Чикаго, Даллас, Детройт и ещё несколько городов страдают от просадки на 98% и более.

Особенно выделяется Хьюстон, где 40% территории теряет высоту быстрее, чем на 5 мм в год, что делает его самым быстро "тонущим" городом страны.

Опасность заключается не только в деформации зданий, но и в росте риска наводнений и нестабильности инфраструктуры. Более 29 тысяч объектов недвижимости уже находятся в зонах повышенной и крайне высокой опасности.

Эксперты рекомендуют сократить добычу подземных вод — одна из ключевых причин просадки. Также необходимо укрепление дренажных систем, повышение уровня грунта и разработка адаптивной инфраструктуры, способной выдерживать подвижки почвы.

Ситуация требует срочной реакции: города, когда-то выросшие стремительно вверх, теперь рискуют незаметно уйти вниз. Решение есть, но времени — всё меньше.

Уточнения

Хью́стон (англ. Houston) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 314 157 человек в 2023 году по оценке Бюро переписи населения США.

