Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30
Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам

Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит

1:55
Наука

Согласно недавнему исследованию, 28 крупнейших городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Даллас, стремительно оседают. За шесть лет — с 2015 по 2021 год — площадь каждого из них сократилась минимум на 20%, и изменения затронули 65% всей городской территории.

разрушенные строения, Япония
Фото: commons.wikimedia by melvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
разрушенные строения, Япония

Причины тревожного феномена кроются в интенсивной урбанизации, засухах и повышении уровня моря. Эти факторы воздействуют на плотность почвы и провоцируют просадку грунта. Хотя прямой угрозы обрушения зданий пока нет, последствия становятся всё более ощутимыми.

34 миллиона человек, то есть около 12% населения США, проживают в городах, где уровень земли опускается. Геофизик Леонард Охенхен провёл анализ, согласно которому Чикаго, Даллас, Детройт и ещё несколько городов страдают от просадки на 98% и более.

Особенно выделяется Хьюстон, где 40% территории теряет высоту быстрее, чем на 5 мм в год, что делает его самым быстро "тонущим" городом страны.

Опасность заключается не только в деформации зданий, но и в росте риска наводнений и нестабильности инфраструктуры. Более 29 тысяч объектов недвижимости уже находятся в зонах повышенной и крайне высокой опасности.

Эксперты рекомендуют сократить добычу подземных вод — одна из ключевых причин просадки. Также необходимо укрепление дренажных систем, повышение уровня грунта и разработка адаптивной инфраструктуры, способной выдерживать подвижки почвы.

Ситуация требует срочной реакции: города, когда-то выросшие стремительно вверх, теперь рискуют незаметно уйти вниз. Решение есть, но времени — всё меньше.

Уточнения

Хью́стон (англ. Houston) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 314 157 человек в 2023 году по оценке Бюро переписи населения США.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
120 метров падения и чудо спасения: история кошки из Брайс-Каньона
Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство
Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит
Банановая кожура — секретное оружие для вашего сада: вот как её использовать
Путин утвердил состав делегации России для переговоров в Стамбуле по Украине
Отравление бензином: как распознать, что ваш автомобиль уже на последнем дыхании
Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем
Они машут щупальцами — и другие сразу всё понимают: что за тайный язык под водой
Тренируйся умнее, а не дольше: 3 приёма, которые сохраняют мышцы после 30
Не игнорируйте морщины сна: 5 шагов к идеальной коже по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.