Города исчезают не с карт, а под землю: тревожный тренд в США, о котором мало кто говорит

Согласно недавнему исследованию, 28 крупнейших городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Даллас, стремительно оседают. За шесть лет — с 2015 по 2021 год — площадь каждого из них сократилась минимум на 20%, и изменения затронули 65% всей городской территории.
Причины тревожного феномена кроются в интенсивной урбанизации, засухах и повышении уровня моря. Эти факторы воздействуют на плотность почвы и провоцируют просадку грунта. Хотя прямой угрозы обрушения зданий пока нет, последствия становятся всё более ощутимыми.
34 миллиона человек, то есть около 12% населения США, проживают в городах, где уровень земли опускается. Геофизик Леонард Охенхен провёл анализ, согласно которому Чикаго, Даллас, Детройт и ещё несколько городов страдают от просадки на 98% и более.
Особенно выделяется Хьюстон, где 40% территории теряет высоту быстрее, чем на 5 мм в год, что делает его самым быстро "тонущим" городом страны.
Опасность заключается не только в деформации зданий, но и в росте риска наводнений и нестабильности инфраструктуры. Более 29 тысяч объектов недвижимости уже находятся в зонах повышенной и крайне высокой опасности.
Эксперты рекомендуют сократить добычу подземных вод — одна из ключевых причин просадки. Также необходимо укрепление дренажных систем, повышение уровня грунта и разработка адаптивной инфраструктуры, способной выдерживать подвижки почвы.
Ситуация требует срочной реакции: города, когда-то выросшие стремительно вверх, теперь рискуют незаметно уйти вниз. Решение есть, но времени — всё меньше.
Хью́стон (англ. Houston) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 314 157 человек в 2023 году по оценке Бюро переписи населения США.
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