Необычная находка на дне моря: амфора, закрытая 1000 лет, раскрывает исторические тайны

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее археологическое открытие потрясло мир. У побережья Турции, недалеко от острова Бесми, была найдена амфора, которая оставалась закрытой более 1000 лет. Сосуд, обнаруженный на месте древнего кораблекрушения, оказался настоящей капсулой времени. Экспедицию возглавил доктор Хакан Ониз из Университета Акдениз. Подводные роботы, которые использовались в исследовании, позволили ученым исследовать затонувшее судно, которое датируется IX-X веками, эпохой Аббасидского халифата.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/rosemania/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накопления

Амфора с герметичной крышкой: уникальная находка

Амфора привлекла внимание своей неповрежденной герметичностью. Это дало исследователям шанс проанализировать её содержимое без современных изменений. Вскрытие сосудов было осторожным процессом, и после извлечения амфору доставили в Лабораторию подводной археологии, где реставраторы и ученые начали работу. Ожидается, что в амфоре могут быть оливковое масло, вино, маринованные оливки, ферментированный рыбный соус или даже лекарственные препараты.

Амфора как часть истории Средиземноморья

Открытие стало важной вехой в изучении морской торговли Средневековья. По мнению археологов, судно, на котором была найдена амфора, могло быть частью торговли, ведущейся между Аббасидским халифатом и Византийской империей. Оливковое масло и маринованные оливки были ценными товарами того времени, использовавшимися как в пищу, так и для церемониальных целей. Многие из товаров могли быть предназначены для христианских паломников или дипломатических миссий.

Что ещё нашли на месте кораблекрушения

Помимо амфоры, археологи обнаружили множество других артефактов, включая чаши, морские инструменты и даже деревянные остатки корпуса корабля. Эти находки помогут восстановить картину жизни того времени. Все предметы будут выставлены в новом Музее подводной археологии Турции, который обещает стать важным центром для сохранения подводного культурного наследия.

Подводная археология и её роль в будущем

Доктор Хакан Ониз подчеркнул важность этого открытия не только с точки зрения археологии, но и как свидетельства культурного и экономического обмена. Регион Ка, где происходят такие находки, становится всё более значимым для международной науки и туризма.

Уточнения

А́мфора (др.-греч. ἀμφορεύς [амфорей] букв. «несомый с обеих сторон») — изящный сосуд с расширенным в верхней и суженным в нижней части туловом, узким горлом и двумя вертикально поставленными ручками, сделанный обычно из глины.

