Самое неизученное место на Земле оказалось рядом: мы изучили его хуже, чем поверхность Луны

Несмотря на то, что океан покрывает две трети поверхности Земли, визуально изучено всего 0,001% его глубоководного дна. Это примерно как если бы вы исследовали всю сушу, наблюдая только за территорией размером с Род-Айленд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Глубины, скрытые от человечества

Глубоководное морское дно начинается с отметки 200 метров, и именно в этой тёмной и холодной зоне прячутся одни из самых загадочных экосистем на планете.

Давление здесь колоссальное, а температура — близка к нулю. Именно в этих условиях обитает множество неизвестных науке существ, которые могут иметь ценность для медицины, экологии и других сфер.

"Так много в нашем океане остаётся загадкой", — подчеркнул директор по науке и инновациям в Национальном географическом обществе, Иэн Миллер.

Что и как мы изучали

Команда исследователей проанализировала 43 681 запись о глубоководных погружениях с 1958 года.

Они использовали два подхода: отслеживание маршрутов погружений и подсчёт времени, проведённого аппаратами на дне. По первому методу охвачено 2129 км², по второму — чуть больше 3800 км². Это буквально капля в океане.

Почти все погружения пришлись на районы рядом с США, Японией и Новой Зеландией. 97% всех наблюдений были совершены всего пятью странами, а большая часть мира остаётся "белым пятном".

Почему это тревожно?

"Поскольку мы сталкиваемся с растущими угрозами для глубин океана — от изменения климата до добычи ресурсов, — ограниченное исследование становится критической проблемой", — заявила президент Ocean Discovery League, Кэти Крофф Белл.

Глубины океана — ключ к регулированию климата, хранению углерода и защите биоразнообразия.

Но при этом такие важные геоморфологические объекты, как каньоны и хребты, изучаются значительно реже, чем, например, равнины.

"Если бы научное сообщество делало все выводы о наземных экосистемах, изучив лишь 0,001% суши, это было бы равносильно анализу одной территории меньше Хьюстона", — говорится в работе.

Чтобы понять крупнейшую экосистему планеты, нужны глобальные усилия — и равный доступ к данным для всех стран, а не только для ведущих держав.

"Если мы будем лучше понимать наш океан, мы сможем лучше сохранять и защищать его", — отметил Миллер.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.

