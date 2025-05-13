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Скрытый океан под Марсом: что обнаружили сейсмические волны

2:40
Наука

Что, если воды на Марсе гораздо больше, чем мы думаем — просто она прячется не на поверхности, а глубоко под землёй?

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Согласно свежим данным с посадочного модуля NASA InSight, внутри марсианской коры на глубине от 5,4 до 8 километров может находиться слой, наполненный жидкой водой.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном 25 апреля в журнале National Science Review.

Вода, которой хватит на океан

Учёные проанализировали сейсмические волны, вызванные падениями астероидов и "марсотрясениями" 2021-2022 годов.

На определённой глубине волны резко замедлялись — а это может говорить о наличии жидкости, поскольку сейсмические колебания проходят через воду медленнее, чем через твёрдые породы.

"Этот "слой низкой скорости”, скорее всего, представляет собой высокопористую породу, заполненную жидкой водой, как пропитанная водой губка", — объяснили авторы исследования Вэйцзя Сунь и Хрвое Ткалчич.

По их расчётам, если всю эту скрытую воду вылить на поверхность, она образует океан глубиной от 520 до 780 метров — примерно столько содержится в ледяной шапке Антарктиды.

Куда делась древняя вода?

Когда-то на Марсе были реки, долины, дельты — следы жидкой воды очевидны. Однако со временем планета лишилась магнитного поля, атмосфера истончилась, и вода начала исчезать: испаряться, превращаться в лёд или уходить в минералы.

"Наше исследование показывает, что, возможно, большая часть этой древней воды просочилась в пористые слои и осталась под землёй. Это также согласуется с оценками "отсутствующей” воды на Марсе", — отметил Ткалчич.

Ранее уже находили доказательства наличия воды в виде льда и даже предполагали, что жидкая вода может сохраняться в глубине от 11 до 21 километра.

Новое исследование уточняет: вероятнее всего, часть этой воды ближе — и она жидкая.

Что дальше?

Пока это лишь гипотеза — без бурения на такие глубины точно подтвердить наличие воды невозможно. Исследователи подчёркивают: нужны новые миссии с мощными буровыми установками и чувствительными сейсмометрами.

Если подтвердится, что под поверхностью Марса действительно есть жидкая вода, это не только поможет разгадать тайну пропавших океанов, но и даст надежду на существование жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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