Новое лекарство снижает давление, когда другие бессильны: первые результаты уже впечатляют

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили обнадёживающие результаты клинического испытания нового препарата — лорундростата. Это средство оказалось особенно эффективным для пациентов с устойчиво высоким кровяным давлением, не поддающимся традиционной терапии.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

В ходе 12-недельного исследования, в котором приняли участие 285 человек, участникам назначали либо лорундростат, либо плацебо, дополняя их стандартным антигипертензивным препаратом. Уровень давления фиксировался в течение суток — благодаря этому удалось достоверно подтвердить эффект.

Результаты впечатляют: у участников, принимавших лорундростат, систолическое давление снизилось в среднем на 15 пунктов — это значительно лучше, чем в контрольной группе. Исследование также показало, что препарат хорошо переносится и имеет высокую эффективность даже среди пациентов с разными этническими и генетическими особенностями.

Ключ к действию препарата — подавление гормона альдостерона, который играет важную роль в регуляции водно-солевого баланса и, соответственно, кровяного давления. Избыток этого гормона давно связывают с развитием гипертонии.

Впереди — третья, решающая фаза испытаний. Если и она подтвердит успех, миллионы людей по всему миру могут получить новое, эффективное и безопасное средство от одного из самых распространённых хронических заболеваний. Финансирование исследования осуществлялось компанией Mineralys Therapeutics.

Уточнения

Альдостеро́н — основной минералокортикостероидный гормон коры надпочечников у человека.

