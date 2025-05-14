Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозилка вдруг потекла? Вот самая частая причина и способ устранить её за секунду
Этот приём знают все бабушки — и он спасает любой кекс от провала
Устала, мёрзнешь, не можешь сосредоточиться? Проблема может быть глубже, чем кажется
Не доживут до наших внуков: какие приматы выбывают из природы уже сейчас
Повар, дворецкий и три комнаты в воздухе: как самые богатые пассажиры путешествуют в самолёте за 7,5 миллиона рублей
Как стать невидимкой у окна: 7 простых решений от любопытных глаз
Козлы отпущения из Реала: эти футболисты могут оказаться на улице после Эль Класико
Гинеколог не понадобится: этот тест теперь можно сделать дома
Хочешь длинные ресницы? Тогда забудь о дорогих средствах и попробуй это

Новое лекарство снижает давление, когда другие бессильны: первые результаты уже впечатляют

1:42
Наука

Американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили обнадёживающие результаты клинического испытания нового препарата — лорундростата. Это средство оказалось особенно эффективным для пациентов с устойчиво высоким кровяным давлением, не поддающимся традиционной терапии.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

В ходе 12-недельного исследования, в котором приняли участие 285 человек, участникам назначали либо лорундростат, либо плацебо, дополняя их стандартным антигипертензивным препаратом. Уровень давления фиксировался в течение суток — благодаря этому удалось достоверно подтвердить эффект.

Результаты впечатляют: у участников, принимавших лорундростат, систолическое давление снизилось в среднем на 15 пунктов — это значительно лучше, чем в контрольной группе. Исследование также показало, что препарат хорошо переносится и имеет высокую эффективность даже среди пациентов с разными этническими и генетическими особенностями.

Ключ к действию препарата — подавление гормона альдостерона, который играет важную роль в регуляции водно-солевого баланса и, соответственно, кровяного давления. Избыток этого гормона давно связывают с развитием гипертонии.

Впереди — третья, решающая фаза испытаний. Если и она подтвердит успех, миллионы людей по всему миру могут получить новое, эффективное и безопасное средство от одного из самых распространённых хронических заболеваний. Финансирование исследования осуществлялось компанией Mineralys Therapeutics.

Уточнения

Альдостеро́н — основной минералокортикостероидный гормон коры надпочечников у человека. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Не доживут до наших внуков: какие приматы выбывают из природы уже сейчас
Повар, дворецкий и три комнаты в воздухе: как самые богатые пассажиры путешествуют в самолёте за 7,5 миллиона рублей
Как стать невидимкой у окна: 7 простых решений от любопытных глаз
Козлы отпущения из Реала: эти футболисты могут оказаться на улице после Эль Класико
Гинеколог не понадобится: этот тест теперь можно сделать дома
Хочешь длинные ресницы? Тогда забудь о дорогих средствах и попробуй это
Барса продлит контракт с главным тренером Фликом
Кухня СССР. Бабушкина кулинария как высшая форма алхимии
Ребёнок хочет быть блогером? Эти правила помогут родителям сделать это хобби безопасным
Новое лекарство снижает давление, когда другие бессильны: первые результаты уже впечатляют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.