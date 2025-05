Путешествие по источникам обсидиана: как ацтеки использовали этот материал свыше 1000 лет

Наука

Обсидиан, разновидность вулканического стекла, высоко ценился мексиканцами за свою остроту и темный, глянцевый вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вулк.стекло

Местные жители оттачивали его острые края для создания инструментов, используемых в приготовлении пищи и обработке дерева, а также включали его в оружие и религиозные артефакты. Обсидиан также стал основой сложной торговой сети с другими культурами по всей Мезоамерике, как показал крупнейший на сегодняшний день анализ обсидиановых артефактов из Теночтитлана, столицы империи Мексики, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили 788 артефактов, включая оружие, серьги, украшенные черепа и глаза каменных скульптур, найденные в главной пирамиде древнего города Темпло Майор и рядом с ней. Для анализа использовался метод рентгеновской флуоресценции, который позволяет определить геологический источник предметов по следовым элементам материала.

Команда обнаружила, что мешики (ацтеки) добывали обсидиан как минимум из восьми различных источников, включая карьеры за пределами их имперских границ. Почти 90% обсидиана поступило из Сьерра-де-Пачука, расположенного примерно в 94 километрах к северо-востоку от Теночтитлана, где ценили зеленый и золотистый обсидиан.

Ремесленники использовали этот материал для создания ритуальных предметов, таких как скипетр, связанный с богом ветра Эхекатлем-Кецалькоатлем. Однако для неритуальных инструментов, таких как лезвия, они использовали более широкий ассортимент темных оттенков, которые, по всей видимости, приобретали на местных рынках или из других источников, передает planet-today.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.