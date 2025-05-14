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Зелёный яд XXI века: обычные удобрения стали скрытым оружием против аллергиков

Наука

Вы знали, что причиной роста аллергических реакций может быть не только цветение, но и удобрения? Последнее исследование подтвердило неожиданный факт: применение азотных удобрений усиливает аллергенные свойства пыльцы травянистых растений.

Пыльца
Фото: unsplash.com by Alex Jones, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пыльца

Как ученые связали азотные удобрения и аллергию

Чтобы разобраться, исследователи изучили образцы пыльцы с 25 бельгийских лугов, регулярно удобряемых азотом, и сравнили их с пробами с аналогичного количества нетронутых полей.

Результат впечатляет: поля с удобрениями производили в среднем в 6,2 раза больше пыльцы (3,6 мг на м²), чем участки без удобрений (0,6 мг на м²).

Почему удобрения приводят к росту количества пыльцы

Учёные объясняют это активным ростом растений и увеличением плотности травы на удобренных полях. Кроме того, такие условия особенно благоприятны для злаковых видов, которые сами по себе являются мощными источниками пыльцы, например, луговой лисохвост (Alopecurus pratensis).

Насколько опасна такая пыльца для аллергиков

Проведённые тесты на чувствительность иммунных клеток аллергиков показали тревожные результаты. Кровь 20 добровольцев с аллергией на пыльцу реагировала на образцы с удобренных полей в 5 раз активнее, чем на образцы из природных условий.

И хотя учёные пока не проводили клинических испытаний с участием людей, результаты уже говорят о явном риске.

Какие выводы сделали исследователи

Авторы исследования призвали разрабатывать новые стратегии применения азотных удобрений, которые бы снизили негативное влияние не только на биоразнообразие, но и на здоровье людей. Ситуация требует немедленных действий, чтобы снизить риски аллергии, ставшей глобальной проблемой последних десятилетий.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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