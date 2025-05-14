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Удивительный трюк летучих мышей: пьют на лету, сохраняя баланс

2:34
Наука

Способности летучих мышей к активному полету давно вызывают удивление. Эти зверьки виртуозно управляют движениями в воздухе, маневрируют среди препятствий и даже пьют воду прямо на лету. Но как им удаётся одновременно утолять жажду и не падать?

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Загадка воздушного питья

Учёные давно изучают удивительные повадки рукокрылых, однако долгое время оставался открытым вопрос: каким образом летучие мыши пьют воду, сохраняя контроль над полётом?

Два метода питья

У разных видов летучих мышей выработались свои хитрости:

  • Летучие лисицы (Pteropus) погружают в воду мех на брюхе и затем слизывают капли.
  • Насекомоядные мыши (Microchiroptera) используют технику "скользящего питья", зачерпывая воду языком, едва касаясь поверхности.

Исследование в лаборатории

Американские биофизики из Корнеллского университета и Вирджинского политеха решили раскрыть эту тайну с помощью эксперимента. В их лаборатории мыши Hipposideros pratti и Rhinolophus ferrumequinum проходили испытание жаждой: животных лишали воды на шесть часов, затем давали доступ к резервуару.

Как не потерять контроль

Записи камер показали: приближаясь к воде, летучие мыши замедляли полёт и вдвое реже махали крыльями. Но удивительно другое — чтобы не упасть, они резко увеличивали угол взмаха крыльев. Эта хитрость давала дополнительную подъёмную силу, компенсируя сопротивление воздуха и помогая сохранить стабильный полёт.

Точность на уровне ювелира

Язык летучих мышей при этом работал как точный инструмент, зачерпывая ровно столько воды, чтобы она не попадала в нос. Это особенно важно, ведь попадание жидкости временно выводит из строя эхолокацию, лишая зверьков ориентации.

Эволюционный гений природы

Такой механизм полёта и питья — результат длительной эволюции. Способность одновременно выполнять сложнейшие задачи в воздухе значительно увеличила шансы летучих мышей на выживание и процветание.

"Эволюция научила летучих мышей выполнять два дела сразу: лететь и пить. Это существенно повышает их шансы на выживание", — подчеркнул Рольф Мюллер.

Перспективы для техники

Эти открытия могут вдохновить инженеров на создание летающих роботов, способных эффективно выполнять несколько задач одновременно.

Уточнения

Эхолокация (эхо и лат. locatio - "положение") — локация объекта по времени задержки возвращения отражённой волны (эха). Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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