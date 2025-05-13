Секреты древнего захоронения: что скрывала мумия с золотым языком

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Livescience сообщил об интересной находке археологов, проведенных на месте древнего города Тапосирис Магна, расположенного в 15 километрах на юго-западе от современной Александрии. В раскопках участвовали египетские и доминиканские специалисты.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Первоначально был найден тайник с монетами эпохи Клеопатры VII, на которых запечатлен её профиль. Позже археологи раскопали 16 новых захоронений, содержащих мумии вместе со статуями, свитками и другими погребальными артефактами. Однако наибольшее удивление вызвали останки человека, которому при бальзамировании в рот вложили золотой язык. Причины этой практики остаются загадкой, так как в письменных источниках нет упоминаний о подобной традиции.

Ученых также заинтересовала мумия женщины, часть тела которой была закрыта искусно сделанной маской. Лицо усопшей изображалось с доброй улыбкой, что нетипично для египетских захоронений, где обычно показывали спокойное выражение.

Эти мумии имеют возраст не менее двух тысяч лет и предоставляют много информации о причёсках, моде и украшениях того времени, пишет planet-today.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей.

