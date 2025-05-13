Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход идеальный, а в зеркале усталость? Вот 9 причин, почему лицо старит само себя
У машины сушняк — и она не шутит: три причины, почему расход топлива скакнул вверх
Не дайте винограду разочаровать вас: исправляем ошибки ухода
Тайный ингредиент в салате: ученые бьют тревогу из-за консервантов для шин в овощах
Голодание меняет не только тело: в организме запускается то, что не все выдерживают
Кошки заговорят? ИИ уже пробует перевести мяу на человеческий
Почти ровесница невесты: Григорий Лепс поздравил дочь с совершеннолетием
Почему японцы бунтуют против американского риса — культурный и экономический аспекты
Фольга в помощь дачнику: как блестящий лайфхак экономит время и нервы

Секреты древнего захоронения: что скрывала мумия с золотым языком

1:17
Наука

Livescience сообщил об интересной находке археологов, проведенных на месте древнего города Тапосирис Магна, расположенного в 15 километрах на юго-западе от современной Александрии. В раскопках участвовали египетские и доминиканские специалисты.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Первоначально был найден тайник с монетами эпохи Клеопатры VII, на которых запечатлен её профиль. Позже археологи раскопали 16 новых захоронений, содержащих мумии вместе со статуями, свитками и другими погребальными артефактами. Однако наибольшее удивление вызвали останки человека, которому при бальзамировании в рот вложили золотой язык. Причины этой практики остаются загадкой, так как в письменных источниках нет упоминаний о подобной традиции.

Ученых также заинтересовала мумия женщины, часть тела которой была закрыта искусно сделанной маской. Лицо усопшей изображалось с доброй улыбкой, что нетипично для египетских захоронений, где обычно показывали спокойное выражение.

Эти мумии имеют возраст не менее двух тысяч лет и предоставляют много информации о причёсках, моде и украшениях того времени, пишет planet-today.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Фольга в помощь дачнику: как блестящий лайфхак экономит время и нервы
Китайская беззубка уже в Волге: моллюск с паразитами, которого никто не звал
Вместе, но на автопилоте? Как распознать выгорание в паре — и начать возвращать близость
Пробуждение рассады: простые шаги к мощным кустам помидоров
Три ошибки, которые превращают даже новый аккумулятор в бесполезную коробку
Финансовая реальность молодёжи: почему шестизначный доход стал стандартом
Секрет раскрыт: этот коврик для ходьбы изменит ваше представление о фитнесе – вот почему
Культовый военный фильм Империя Солнца стал триумфом Стивена Спилберга
Листья инжира творят чудеса: как использовать их с пользой для здоровья и кулинарии
Россия и Вьетнам объединяются: судно Профессор Гагаринский изменит подход к исследованиям океана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.