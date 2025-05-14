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Кожа человека и обезьян восстанавливается по-разному: удивительный факт о нашем теле

1:57
Наука

Знали ли вы, что человеческая кожа заживает почти втрое медленнее, чем у других млекопитающих? Удивительный факт, который долгое время оставался загадкой для учёных.

обезьяна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обезьяна

Эволюция сыграла злую шутку

Согласно исследованию, у человека кожа регенерирует со скоростью всего 0,25 мм в день. Для сравнения, у приматов и лабораторных грызунов этот показатель достигает 0,61 мм. Почему так?

Волосы или пот — что важнее

Причина скрывается в особенностях нашей кожи. Эволюция лишила людей большей части волос, зато наделила невероятным количеством потовых желез — в 10 раз больше, чем у шимпанзе. Именно это сделало нас уникальными.

Скрытая цена охлаждения

Потовые железы помогли нашим предкам эффективно охлаждаться во время охоты и долгих переходов, питая энергозатратный мозг. Но за это преимущество пришлось платить: потовые железы менее эффективны в заживлении ран, чем волосяные фолликулы.

Природная аптечка обезьян

Интересно, что человек не единственный, кто умеет помогать себе при ранениях. Учёные неоднократно наблюдали, как приматы лечат повреждения с помощью растений. Например, дикий орангутан Ракус в дикой природе самостоятельно применял лекарственное растение после драки с соперником.

Помощь сообщества — секрет выживания

Вероятно, наши предки выживали и с медленным заживлением ран благодаря помощи соплеменников. Поддержка сообщества и знания о лечении природными средствами стали ключевым фактором выживания.

Сегодня люди активно используют знания о природе для разработки лекарств, но секрет быстрого заживления, доступный обезьянам, мы, похоже, потеряли навсегда.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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