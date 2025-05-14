Биореакторы станут проще: найден идеальный инструмент для расчётов

Представьте инструмент, способный упростить сложные инженерные расчеты биореакторов буквально за минуты. Именно такое программное обеспечение создали специалисты РТУ МИРЭА.
Теплообменники — сердце биореакторов. Их главная задача — поддерживать оптимальную температуру, при которой микроорганизмы работают максимально эффективно. Без точных расчетов биотехнологические процессы могут потерять продуктивность, а качество продуктов снизится.
Сейчас для подобных расчетов обычно используются дорогостоящие профессиональные пакеты ANSYS, COMSOL и SolidWorks Flow Simulation. Эти программы, хотя и мощные, требуют значительных затрат и навыков. Альтернативой выступают Excel или MATLAB, но они слишком трудоемкие в настройке.
Разработка РТУ МИРЭА занимает уникальную нишу: она доступна студентам и одновременно эффективна для профессионалов. ПО учитывает все необходимые параметры:
Особенно выиграют студенты, которым станет проще понимать принципы работы биореакторов.
"Наш инструмент делает сложные инженерные расчеты доступными и наглядными. Это значительно ускорит подготовку квалифицированных кадров", — говорит Наталия Водолазская, доцент кафедры "Промышленная информатика" Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
Программа уже внедряется в учебный процесс и идеально подходит для реальных инженерных задач:
Таким образом, инженеры и студенты получат доступный, но точный инструмент, способный конкурировать с дорогостоящими профессиональными аналогами.
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