Биореакторы станут проще: найден идеальный инструмент для расчётов

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте инструмент, способный упростить сложные инженерные расчеты биореакторов буквально за минуты. Именно такое программное обеспечение создали специалисты РТУ МИРЭА.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Matt Janicki, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ биореактор

Зачем вообще считать теплообмен в биореакторах?

Теплообменники — сердце биореакторов. Их главная задача — поддерживать оптимальную температуру, при которой микроорганизмы работают максимально эффективно. Без точных расчетов биотехнологические процессы могут потерять продуктивность, а качество продуктов снизится.

Доступность против сложности

Сейчас для подобных расчетов обычно используются дорогостоящие профессиональные пакеты ANSYS, COMSOL и SolidWorks Flow Simulation. Эти программы, хотя и мощные, требуют значительных затрат и навыков. Альтернативой выступают Excel или MATLAB, но они слишком трудоемкие в настройке.

Разработка РТУ МИРЭА занимает уникальную нишу: она доступна студентам и одновременно эффективна для профессионалов. ПО учитывает все необходимые параметры:

Разницу температур.

Количество передаваемого тепла.

Необходимую площадь теплообменника.

Как новая программа изменит обучение

Особенно выиграют студенты, которым станет проще понимать принципы работы биореакторов.

"Наш инструмент делает сложные инженерные расчеты доступными и наглядными. Это значительно ускорит подготовку квалифицированных кадров", — говорит Наталия Водолазская, доцент кафедры "Промышленная информатика" Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Реальное применение разработки

Программа уже внедряется в учебный процесс и идеально подходит для реальных инженерных задач:

Создание фармацевтических препаратов.

Производство пищевых добавок.

Разработка различных биопродуктов.

Таким образом, инженеры и студенты получат доступный, но точный инструмент, способный конкурировать с дорогостоящими профессиональными аналогами.

Уточнения

Биореактор (Ферментёр) — прибор, осуществляющий перемешивание культуральной среды в процессе микробиологического синтеза.

