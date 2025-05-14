Хирургия без повторных операций: уникальные импланты растворятся сами

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Рассасывающиеся имплантаты для хирургии теперь будут выпускать в России — и они растворяются сами. В чём их секрет?

Фото: Wikimedia Commons by Gregory F. Maxwell Челюсть человека

Ноу-хау в российской медицине

В России запускают производство уникальных рассасывающихся имплантатов из магниевых сплавов для челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Главное их преимущество — после установки их не нужно извлекать, так как они постепенно растворяются, замещаясь костной тканью.

Почему это так важно

Металлические конструкции нового поколения значительно снижают риск осложнений и ускоряют реабилитацию пациентов. Благодаря регулированию скорости растворения материала, процесс восстановления становится максимально безопасным и эффективным.

Как работает технология

Имплантаты изготовлены из магниевых сплавов, разработанных и запатентованных командой НИТУ МИСИС. Эти материалы биосовместимы и имеют регулируемые свойства, идеально подходящие для хирургических целей.

Первые успешные испытания

Первые клинические тесты уже подтвердили перспективность метода. По словам директора передовой инженерной школы НИТУ МИСИС Александра Комиссарова:

"Мы провели две операции — имплантаты показали отличную фиксацию, а их рассасывание прошло без каких-либо осложнений. Это огромный шаг для развития российской медицины".

Готовность выйти на рынок

Компания-партнёр "Остео-Сайбэр", резидент "Сколково", планирует выпускать 18 видов изделий для травматологии и 6 для челюстно-лицевой хирургии, включая винты, пины и пластины.

Руководитель компании Маргарита Келлерман уверена:

"Мы завершили ключевой этап разработки и готовы представить нашу продукцию международному рынку, где уже появился значительный интерес".

Импортозамещение и потенциал рынка

Проект реализован при поддержке госпрограммы "Приоритет-2030", направлен на импортозамещение в медицине и уже соответствует перечню критически важных продуктов Минпромторга.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

