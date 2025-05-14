Эти корабли изменят энергетику Земли — смелая идея от Илона Маска

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что всего 10 космических кораблей могут вырабатывать столько же энергии, сколько производят все электростанции США. Это кажется фантастикой, но такую идею предложил Илон Маск.

Фото: nationalgeographic.com by NASA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Земля

Необычная идея Илона Маска

На своей странице в соцсети X предприниматель сообщил, что размышлял над решением проблемы энергоснабжения собственных дата-центров. И тут его осенило: почему бы не использовать корабли Starship в качестве космических солнечных станций?

«Десять кораблей Starship могут обеспечить тераватт энергии, сравнимый со всей энергией США», — написал Маск.

Как это должно работать?

По задумке, Starship будут находиться на орбите и собирать солнечную энергию. После этого они передадут её на Землю в виде микроволнового излучения. Здесь энергия будет преобразовываться в привычное нам электричество.

Проблемы и перспективы

Идея выглядит многообещающе, но на сегодняшний день она далека от реализации. Главный вызов — эффективная передача энергии из космоса на Землю. Пока существующие технологии не позволяют сделать это без значительных потерь.

Однако учитывая темпы развития технологий и амбиции Маска, это может измениться быстрее, чем мы думаем.

Уточнения

Starship (произносится "Старшип") — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс. Самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории.

