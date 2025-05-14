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Эти корабли изменят энергетику Земли — смелая идея от Илона Маска

1:23
Наука

Представьте, что всего 10 космических кораблей могут вырабатывать столько же энергии, сколько производят все электростанции США. Это кажется фантастикой, но такую идею предложил Илон Маск.

Земля
Фото: nationalgeographic.com by NASA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Земля

Необычная идея Илона Маска

На своей странице в соцсети X предприниматель сообщил, что размышлял над решением проблемы энергоснабжения собственных дата-центров. И тут его осенило: почему бы не использовать корабли Starship в качестве космических солнечных станций?

«Десять кораблей Starship могут обеспечить тераватт энергии, сравнимый со всей энергией США», — написал Маск.
Как это должно работать?

По задумке, Starship будут находиться на орбите и собирать солнечную энергию. После этого они передадут её на Землю в виде микроволнового излучения. Здесь энергия будет преобразовываться в привычное нам электричество.

Проблемы и перспективы

Идея выглядит многообещающе, но на сегодняшний день она далека от реализации. Главный вызов — эффективная передача энергии из космоса на Землю. Пока существующие технологии не позволяют сделать это без значительных потерь.

Однако учитывая темпы развития технологий и амбиции Маска, это может измениться быстрее, чем мы думаем.

Уточнения

Starship (произносится "Старшип") — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс. Самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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