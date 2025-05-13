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Россия и Вьетнам объединяются: судно Профессор Гагаринский изменит подход к исследованиям океана

2:01
Наука

Во Владивостоке прошла церемония передачи научно-исследовательского судна (НИС) "Профессор Гагаринский" от Министерства науки и высшего образования России Тропическому центру во Вьетнаме. Судно будет использоваться для комплексных морских исследований в акватории Вьетнама.

судно "Профессор Гагаринский"
Фото: ТГ Fishnews is licensed under Free More info
судно "Профессор Гагаринский"

Решение о передаче было принято в январе 2025 года в рамках межправительственного соглашения, подписанного в Ханое премьер-министрами Михаила Мишустина и Фам Минь Тиня. В церемонии участвуют представители Минобрнауки РФ, Дальневосточного федерального университета и Министерства обороны Вьетнама.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский подчеркнул, что использование НИС позволит российским и вьетнамским ученым совместно исследовать океан, включая изучение живых организмов тропических морей, химического состава воды и морских течений.

После церемонии на судне был поднят вьетнамский флаг, и стороны договорились сохранить название "Профессор Гагаринский". В ближайшее время судно отправится из Владивостока в Хайфон.

Тропический научно-исследовательский и технологический центр был создан в 1987 году и является филиалом Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. В прошлом году была утверждена программа исследований Тропического центра на 2025-2029 годы, которая включает расширение морских экологических исследований.

НИС "Профессор Гагаринский" был построен в 1987 году в Хабаровске, его длина составляет 56 метров, экипаж — 23 человека, а научный состав — 17 человек. Исследования могут проводиться как в открытом море, так и в прибрежной зоне, пишет Fishnews.

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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