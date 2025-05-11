Поедая соплеменников: уникальная гусеница собирает останки в защитный кокон

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На гавайском острове Оаху обнаружена необычная хищная гусеница, которую прозвали "собиратель костей".

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info гусеница

Она охотится на насекомых, застрявших в паутине, и использует их останки, головы муравьев, крылья мух, для создания защитного кокона.

Ученые считают, что такая "броня" служит маскировкой и позволяет гусенице незаметно питаться. Это первый известный случай, когда насекомое использует части своих жертв подобным образом.

Вид крайне редкий: за 20 лет наблюдений найдено всего 62 особи. Гусеницы могут даже поедать друг друга, а их эволюционные корни уходят на 6 миллионов лет назад, раньше, чем образовались Гавайи, передает nypost.

Уточнения

Гава́йи — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.



