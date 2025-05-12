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Усталость останется в прошлом: удивительный эффект 20 минут солнечного света

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Наука

Многие люди просыпаются уставшими, и медики утверждают, что причина в недостатке сна.  С этим трудно справиться, особенно когда вечером много дел, а утром нужно рано вставать на работу.

Кровать
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Японские специалисты провели исследования и выяснили, что всего 20 минут солнечного света утром помогают снять усталость. В ходе экспериментов с добровольцами это подтвердилось.

Исследователи рекомендуют не закрывать шторы на ночь, а в случае пасмурной погоды использовать мягкие светильники, имитирующие солнечный свет. Этот совет будет полезен и для тех, кто живет в условиях полярной ночи, хотя японцы, похоже, не учитывали эту особенность, как сообщает KP.RU.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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