Усталость останется в прошлом: удивительный эффект 20 минут солнечного света

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие люди просыпаются уставшими, и медики утверждают, что причина в недостатке сна. С этим трудно справиться, особенно когда вечером много дел, а утром нужно рано вставать на работу.

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Японские специалисты провели исследования и выяснили, что всего 20 минут солнечного света утром помогают снять усталость. В ходе экспериментов с добровольцами это подтвердилось.

Исследователи рекомендуют не закрывать шторы на ночь, а в случае пасмурной погоды использовать мягкие светильники, имитирующие солнечный свет. Этот совет будет полезен и для тех, кто живет в условиях полярной ночи, хотя японцы, похоже, не учитывали эту особенность, как сообщает KP.RU.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

