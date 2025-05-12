Возраст — не преграда: что открыл для себя на 70-м году жизни астронавт в космосе

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый возрастной действующий астронавт NASA Дон Петтит вернулся на Землю 20 апреля — в день своего 70-летия.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Это был его четвертый полет и 220 насыщенных дней на Международной космической станции.

Как и другие члены экипажа, он проводил научные эксперименты, общался со школьниками и ежедневно тренировался, чтобы поддерживать здоровье. Но его самой впечатляющей деятельностью стала космическая фотосъёмка.

"Большинство людей никогда не попадут в космос. Я могу попытаться показать им это через свои снимки", — сказал Петтит на пресс-конференции после возвращения.

Он часто устанавливал сразу пять камер в модуле купола с панорамными окнами, чтобы не упустить ни одного кадра: метеориты, вспышки, извержения вулканов, передает nytimes.

По его словам, страсть к фотографии не отпускала даже на орбите.

"Глядишь в окно, любуешься — и вдруг: ого, метеорит! О, вспышка! А вот и вулкан! Сразу тянешься за камерой", — делится Петтит.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года). МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания).



