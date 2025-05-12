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Редкая улитка из Новой Зеландии попала в объектив: удивительное размножение шокировало учёных

0:58
Наука

Уникальное поведение крупной улитки из Новой Зеландии впервые удалось заснять на видео: улитка Powelliphanta augusta откладывает яйцо прямо из шеи.

Улитка
Фото: Own work by Alexis Lours, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Этот редкий вид, обитающий только на Южном острове, находится под угрозой исчезновения.

Улитки содержатся в специальном центре на побережье, где учёные воссоздали для них альпийский климат. Вид отличается крайне медленным размножением — половая зрелость наступает спустя 8 лет, а одно яйцо вынашивается больше года. Некоторые особи в неволе живут до 30 лет.

Из-за угольной добычи природная среда обитания была разрушена, и тысячи улиток были переселены или помещены в холодные хранилища. Несмотря на сложности, популяция медленно восстанавливается: сегодня в центре почти 1900 улиток и более 2200 яиц, передает nypost.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление). Климат в узком смысле — локальный климат — характеризует данную местность в силу её географического местоположения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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