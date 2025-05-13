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Миграция, которая изменила мир: как предки Тираннозавра проникли в Америку

1:55
Наука

Тираннозавр рекс, символ доисторической мощи, появился около 70 миллионов лет назад на территории Ларамидии — древнего континента, где сейчас находится Северная Америка.

Тираннозавр рекс
Фото: commons.wikimedia by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тираннозавр рекс

Но откуда пришли его предки? Этот вопрос долгое время вызывал споры в научном мире, и теперь новые исследования вносят ясность: "дедушка и бабушка" Тираннозавра рекса мигрировали из Азии.

Палеонтолог Кассиус Моррисон и его команда из Университетского колледжа Лондона провели повторный анализ ископаемых остатков, родословных деревьев и модельных построений. Результаты говорят о том, что предки этого динозавра пересекли Берингов пролив, связавший Азию и Америку в меловом периоде.

Хотя ископаемых данных по тираннозавру макрейенсис пока немного, всё указывает на то, что его ближайшие родственники жили на азиатской территории.

Параллельно учёные изучили мегарапторов — ещё одну ветвь гигантских хищных динозавров. Анализы показали, что эта группа также возникла в Азии, но позже распространилась в Европу и Африку, где также обнаружены их останки. Эти динозавры были не менее впечатляющими по размеру и строению, чем Тираннозавр рекс.

Почему хищники стали такими крупными? Исследователи считают, что исчезновение доминирующих кархародонтозавров и глобальное похолодание освободили экологические ниши, позволив другим видам занять лидирующие позиции. Именно в этих условиях тираннозавриды и мегарапторы приобрели свои гигантские размеры.

Таким образом, история Тираннозавра рекса — это история миграции, адаптации и эволюции, подкреплённая новыми научными данными и внимательным анализом древних следов жизни.

Уточнения

Ларами́дия — древний остров-континент, существовавший в позднем меловом периоде (99,6—66 млн лет назад), когда Западное внутреннее море разделяло современную Северную Америку на две части.

Тиранноза́вр (лат. Tyrannosaurus — «ящер-тиран», от др.-греч. τύραννος [tyrannos] — ужасный» и σαῦρος [sauros] — «ящер, ящерица», также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex — «король») и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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