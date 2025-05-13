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Что увидит астронавт перед тем, как исчезнуть в чёрной дыре

2:07
Наука

Чёрные дыры пугают и завораживают. Они невидимы, всепоглощающи и кажутся почти мистическими. Но за этим стоит очень конкретная физика — с гравитацией, искривлением пространства и даже… возможным выходом в другую вселенную.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Как рождается чёрная дыра

Начинается всё с массивной звезды. Пока в её ядре идут термоядерные реакции, звезда стабильно "горит". Но когда топливо заканчивается — гелий, углерод, даже железо — баланс рушится. Гравитация берёт верх, и звезда схлопывается. Если массы много — появляется чёрная дыра: область, где даже свет не может вырваться наружу.

Что внутри

Внутри нет привычной материи — ни атомов, ни молекул. Только спрессованная до безумия масса, искривляющая само пространство и время. Всё, что пересекает горизонт событий — ту самую границу невозврата — исчезает для внешнего мира навсегда. Центр — сингулярность, точка с бесконечной плотностью, где законы физики перестают работать.

Почему чёрная

Свет не отражается и не рассеивается, ведь в космосе нет атмосферы. Пока он не столкнётся с поверхностью, его просто не видно. Так и с чёрной дырой — если она не окружена раскалённым веществом, её существование можно обнаружить только косвенно.

А если в неё упасть

Вас начнёт растягивать — это эффект спагеттификации. Гравитация действует неравномерно: голова тянется сильнее, чем ноги. В итоге — вытянутый как лапша обломок материи, который в конце концов исчезнет в сингулярности. Снаружи же наблюдатель будет видеть вас "зависшим" у горизонта событий. Свет станет тусклым, красным и… исчезнет.

Земля в опасности

Пока нет. Даже ближайшие звёздные чёрные дыры слишком далеко. А сверхмассивная в центре нашей галактики держится на безопасной дистанции. Но в будущем, когда Млечный Путь столкнётся с Андромедой… кто знает?

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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