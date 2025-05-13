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Голубое небо — обман зрения? Что происходит со светом вне Земли

2:01
Наука

На снимках из космоса Солнце сияет ослепительно, а небо — абсолютно чёрное. Ни голубизны, ни облаков. Просто тьма. А на Земле в солнечный день всё наоборот: небо — ярко-голубое, свет — мягкий и рассеянный. В чём подвох?

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Вся суть — в атмосфере

Солнечный свет кажется белым, но на деле — это смесь всех цветов спектра. Проходя сквозь атмосферу, он сталкивается с молекулами кислорода, азота, пылью и влагой. Эти частицы вызывают рассеяние Рэлея, из-за которого коротковолновой синий свет рассеивается сильнее, чем красный. Вот почему небо — голубое.

Фиолетовый свет, хоть и ещё короче, мы почти не видим — глаз просто менее чувствителен к нему, а часть его и вовсе отфильтровывается в верхних слоях атмосферы.

А в космосе всё иначе

В вакууме нет ни молекул, ни пыли. Нечему рассеивать свет. Поэтому, несмотря на то, что Солнце светит не менее ярко, его лучи летят строго по прямой. Если они не попадают на объект — вы его просто не видите.

Так, стоя в лучах Солнца на орбите, вы будете видеть чёрное небо. Свет никуда не исчезает — он просто не "подсвечивает" пространство вокруг.

Жарко, но темно

Да. Космос может быть одновременно тёмным и обжигающе жарким. Ведь без атмосферы, фильтрующей и распределяющей излучение, энергия Солнца попадает прямо в цель. Именно поэтому скафандры и космические корабли защищают и от жары, и от холода.

Почему это важно

Это объяснение — не просто факт о космосе. Это напоминание: всё, что мы видим, — результат взаимодействия света с окружающей средой. Без атмосферы наш привычный голубой день исчез бы, уступив место чернильной бездне, освещённой лишь там, где свет действительно падает.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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