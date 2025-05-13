Антарктида толстеет, а море худеет: снегопады переписали сценарий потепления

После двух десятилетий стремительного таяния, Антарктида вдруг преподнесла сюрприз. С 2021 года её ледяной покров начал… расти. Причём настолько значительно, что это уже повлияло на глобальный уровень моря. Но в чём причина такого резкого разворота и может ли это означать, что климатическая ситуация налаживается?
Системы GRACE и GRACE-FO — спутниковые миссии, отслеживающие массу ледяного покрова, — с 2002 года фиксировали неутешительную динамику:
с 2002 по 2010 годы Антарктида теряла в среднем 73,79 гигатонн льда в год,
с 2011 по 2020 — уже 142,06 гигатонн ежегодно.
Но с 2021 по 2023 год ситуация резко изменилась. Новый анализ, опубликованный в Science China Earth Sciences, зафиксировал прирост: плюс 107,79 гигатонн льда в год. Это стало самым значительным увеличением ледяного покрова со времён 1990-х годов.
Главный "виновник" — обильные снегопады, которые в течение двух лет подряд выпадали в ключевых областях ледникового щита. Восточная часть Антарктиды, которая всегда была более стабильной, сыграла особенно важную роль в этом процессе.
Сюрприз — но в хорошем смысле:
с 2002 по 2010 годы антарктическое таяние поднимало уровень моря на 0,20 мм в год;
с 2011 по 2020 — уже на 0,39 мм в год;
а с 2021 по 2023 — уровень, наоборот, снижался на 0,30 мм в год.
Это первый случай за последние десятилетия, когда Антарктида работает не как катализатор повышения уровня моря, а наоборот — как его тормоз.
Увы, радоваться рано. Общая тенденция с 1980-х годов остаётся негативной: ледники всё ещё теряют массу в долгосрочной перспективе. Учёные подчеркивают, что недавнее усиление может быть временным феноменом, вызванным погодными колебаниями. Насколько оно устойчиво — покажут лишь ближайшие годы.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.
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