Секреты Нотр-Дама: что столетиями скрывали свинцовые саркофаги

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Во время реставрации собора Парижской Богоматери в 2022 году, спустя три года после пожара, археологи обнаружили под нефом два свинцовых саркофага. Месяцы исследований помогли пролить свет на личности погребённых.

Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нотр-Дам-де-Пари

Первый гроб принадлежал Антуану де ла Порте, священнику, умершему в 1710 году в возрасте 83 лет. Его личность удалось установить благодаря надписи на гробу. Несмотря на то, что за три столетия саркофаг пострадал, и внутрь проник кислород, сохранились кости, волосы на голове и бороде, а также фрагменты ткани.

Анализ показал, что мужчина вёл сидячий образ жизни, хорошо следил за зубами, но страдал от подагры — болезни, нередко связанной с изобилием в питании и алкоголе, известной как "болезнь королей".

Второй саркофаг, исполненный по силуэту тела, содержал останки неизвестного мужчины в возрасте 25-40 лет. По строению таза археологи определили, что он, вероятно, был наездником.

Обстоятельства захоронения — следы цветов и листьев, похожих на фрагменты венка, а также признаки бальзамирования — указывают на его аристократическое происхождение. По результатам анализа стало понятно, что он страдал хроническим заболеванием и, возможно, умер от туберкулёзного менингита.

Саркофаги из свинца использовались только для погребения элиты, что подчёркивает высокий статус обоих мужчин. Несмотря на общую роскошь погребения, их жизни и смерти были разными — и даже спустя века Нотр-Дам продолжает раскрывать тайны своего прошлого.

Уточнения

Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.



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