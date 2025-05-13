Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мопеды СССР: маленькие моторы, которые стали символом свободы
Природный Uber: тайные пассажиры в мире животных
Полёт по советским маршрутам: как путешествовали в СССР на самолётах Аэрофлота
Белые тарелки больше не в моде: какую посуду выбирают дизайнеры
Московские врачи вытащили пациента с инфарктом и кардиогенным шоком с того света
Гремучие змеи на островах: неожиданные выводы о развитии их яда
Древний рецепт для здоровых костей: потеря веса и средиземноморская диета в действии
Фасоль мстит изнутри: как простая ошибка превращает обед в катастрофу
Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах

Японский архипелаг восстал: землетрясение подняло сушу на 5 метров – что скрывает тектонический сдвиг

1:45
Наука

Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее на японском полуострове Ното, стало причиной впечатляющего геологического явления: в некоторых районах суша поднялась на высоту до 5 метров. Чтобы понять, почему масштаб подъёма земли различался в зависимости от места, группа учёных провела уникальное суперкомпьютерное моделирование.

землетрясение
Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
землетрясение

Исследователи создали трёхмерную модель землетрясения, учитывая множество факторов — от характеристик разломов до точных данных о сейсмической активности в момент катастрофы.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Earth, Planets and Space, в результате толчков возникли три основных разлома, причём направления их движения были противоположными. Это и объясняет неоднородность вертикального смещения почвы.

Основное поднятие суши сосредоточилось вблизи трасс разломов. Учёные проанализировали данные наблюдений, включая углы наклона разломов, чтобы максимально точно реконструировать их геометрию. Как выяснилось, геометрия разлома — ключевой фактор, определяющий, где и насколько изменяется поверхность земли.

Модель позволила воссоздать трёхмерную структуру землетрясения с высокой точностью. Полученные данные теперь могут быть использованы для создания улучшенных сценариев динамических разрывов — важных для оценки риска разрушительных землетрясений в будущем.

Этот подход открывает путь к более надёжному прогнозированию сейсмической опасности и может стать основой для новых методов защиты населения и инфраструктуры в сейсмоактивных регионах.

Уточнения

Ното (яп ното-ханто) — полуостров в центральной части японского острова Хонсю. Расположен в префектурах Исикава и Тояма. Крупнейший полуостров Хонсю в районе Японского моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Садоводство, цветоводство
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче Аудио 
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Японский архипелаг восстал: землетрясение подняло сушу на 5 метров – что скрывает тектонический сдвиг
Природный Uber: тайные пассажиры в мире животных
Полёт по советским маршрутам: как путешествовали в СССР на самолётах Аэрофлота
Белые тарелки больше не в моде: какую посуду выбирают дизайнеры
Московские врачи вытащили пациента с инфарктом и кардиогенным шоком с того света
Гремучие змеи на островах: неожиданные выводы о развитии их яда
Древний рецепт для здоровых костей: потеря веса и средиземноморская диета в действии
Фасоль мстит изнутри: как простая ошибка превращает обед в катастрофу
Замочил семена в этом настое — и всходы выстрелили, как на дрожжах
Секретный код июля: избегайте этих дат, чтобы не переплачивать за авиабилеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.