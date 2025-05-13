Японский архипелаг восстал: землетрясение подняло сушу на 5 метров – что скрывает тектонический сдвиг

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее на японском полуострове Ното, стало причиной впечатляющего геологического явления: в некоторых районах суша поднялась на высоту до 5 метров. Чтобы понять, почему масштаб подъёма земли различался в зависимости от места, группа учёных провела уникальное суперкомпьютерное моделирование.

Фото: Wikipedia by Schwede66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ землетрясение

Исследователи создали трёхмерную модель землетрясения, учитывая множество факторов — от характеристик разломов до точных данных о сейсмической активности в момент катастрофы.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Earth, Planets and Space, в результате толчков возникли три основных разлома, причём направления их движения были противоположными. Это и объясняет неоднородность вертикального смещения почвы.

Основное поднятие суши сосредоточилось вблизи трасс разломов. Учёные проанализировали данные наблюдений, включая углы наклона разломов, чтобы максимально точно реконструировать их геометрию. Как выяснилось, геометрия разлома — ключевой фактор, определяющий, где и насколько изменяется поверхность земли.

Модель позволила воссоздать трёхмерную структуру землетрясения с высокой точностью. Полученные данные теперь могут быть использованы для создания улучшенных сценариев динамических разрывов — важных для оценки риска разрушительных землетрясений в будущем.

Этот подход открывает путь к более надёжному прогнозированию сейсмической опасности и может стать основой для новых методов защиты населения и инфраструктуры в сейсмоактивных регионах.

Уточнения

Ното (яп ното-ханто) — полуостров в центральной части японского острова Хонсю. Расположен в префектурах Исикава и Тояма. Крупнейший полуостров Хонсю в районе Японского моря.

