Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов

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Восемнадцатого века археологи обнаружили уникальную библиотеку в руинах Виллы папирусов в Геркулануме, разрушенном извержением Везувия в 79 году н. э. Среди обугленных, карбонизированных свитков оказались сотни литературных произведений, но десятилетиями они оставались закрытыми — их хрупкость не позволяла физически развернуть их без риска полного разрушения.

Фото: Wikimedia Commons by unknown, held at British Library is licensed under Public domain папирус из Геркуланума

Сегодня ситуация изменилась. Благодаря технологическому прорыву — в частности, усовершенствованным рентгеновским сканированиям и алгоритмам машинного обучения — исследователи начали виртуально разворачивать эти свитки и расшифровывать тексты, сокрытые внутри.

Недавний прорыв связан с свитком под номером P. Herc.172, хранящимся в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Ученым впервые удалось рассмотреть чернильные буквы и идентифицировать автора и содержание. Им оказался древнегреческий философ Филодем — последователь эпикурейства I века до н. э. Обнаруженный текст — часть его масштабного труда "О пороках", охватывающего такие темы, как жадность, высокомерие, лесть и другие человеческие слабости.

По словам специалиста по папирусам Майкла МакОскера, скорость технологического прогресса в этой области поражает: "Все эти достижения произошли за последние 3-5 лет — это почти мгновенно по меркам антиковедения".

Он уверен: новые открытия — вопрос времени, ведь библиотека Геркуланума, возможно, всё ещё таит множество философских сокровищ.

Уточнения

Филодем (др -греч Φιλόδημος) из Гадары, Филодем Гадарский (ок. 110 г. до н. э., Гадара — ок. 40 или 35 г. до н. э., Геркуланум) — древнегреческий философ-эпикуреец и поэт. Учился у Зенона Сидонского в Афинах, затем жил в Риме и Геркулануме.

