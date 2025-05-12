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Внутренний спасатель: как мозг создаёт третьего в экстремальных ситуациях

2:23
Наука

В ходе экспериментов швейцарский невролог Олаф Бланке обнаружил, что при стимуляции левой височно-теменной области мозга слабым электрическим током, у человека возникает ощущение, что кто-то находится рядом.

Девушка в горах
Фото: unsplash.com by Jason Blackeye, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в горах

Эта область отвечает за восприятие тела, ориентацию в пространстве и объединение чувств. Сбои в её работе могут приводить к появлению фантомных ощущений, особенно в экстремальных условиях.

Высотный психоз может усугубить ситуацию, что объясняет частое возникновение этого явления у альпинистов. На высоте более 7000 метров мозг страдает от недостатка кислорода, что приводит к галлюцинациям — звуковым, зрительным и слуховым.

Важно отметить, что возникающий "третий" не является случайным или абстрактным образом.

Эти "третьи" чаще всего представляются заботливыми фигурами, своего рода внутренними спасателями.

Мозг прибегает к этому механизму, чтобы срочно обеспечить выживание при ограниченных ресурсах.

Психологи объясняют это несколькими механизмами:

  • Проекция: человек приписывает свои силы и опыт внешней фигуре, которая ведет его вперед и даёт силы.
  • Интроекция: в голове звучит голос воображаемого наставника, часто матери, командира, учителя или даже Бога. В экстремальной ситуации потребность в иерархии и поддержке материализуется.
  • Регрессия: откат к детскому мышлению, когда с "воображаемым другом" проще пережить одиночество.
  • Компенсация: недостаток сил компенсируется фантазией, которая их восполняет.

Когда организм находится на грани, мозг активирует режим "выжить любой ценой", создавая воображаемого помощника.

Синдром изучен недостаточно из-за сложности моделирования в лабораторных условиях. Но около 30% людей в экстремальных ситуациях ощущают чье-то присутствие. У выживших после катастроф эти образы часто играли решающую роль. Чем сильнее изоляция, усталость и страх, тем выше вероятность появления "третьего". Чаще всего это вызывающая доверие фигура, иногда любимый человек или нечто без лица, но крайне необходимое, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Фанта́зия (греч. φαντασία — «воображение») — это импровизация на заданную тему, ситуация, представляемая индивидом или группой, не соответствующая реальности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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