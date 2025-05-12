Внутренний спасатель: как мозг создаёт третьего в экстремальных ситуациях

В ходе экспериментов швейцарский невролог Олаф Бланке обнаружил, что при стимуляции левой височно-теменной области мозга слабым электрическим током, у человека возникает ощущение, что кто-то находится рядом.
Эта область отвечает за восприятие тела, ориентацию в пространстве и объединение чувств. Сбои в её работе могут приводить к появлению фантомных ощущений, особенно в экстремальных условиях.
Высотный психоз может усугубить ситуацию, что объясняет частое возникновение этого явления у альпинистов. На высоте более 7000 метров мозг страдает от недостатка кислорода, что приводит к галлюцинациям — звуковым, зрительным и слуховым.
Важно отметить, что возникающий "третий" не является случайным или абстрактным образом.
Эти "третьи" чаще всего представляются заботливыми фигурами, своего рода внутренними спасателями.
Мозг прибегает к этому механизму, чтобы срочно обеспечить выживание при ограниченных ресурсах.
Психологи объясняют это несколькими механизмами:
Когда организм находится на грани, мозг активирует режим "выжить любой ценой", создавая воображаемого помощника.
Синдром изучен недостаточно из-за сложности моделирования в лабораторных условиях. Но около 30% людей в экстремальных ситуациях ощущают чье-то присутствие. У выживших после катастроф эти образы часто играли решающую роль. Чем сильнее изоляция, усталость и страх, тем выше вероятность появления "третьего". Чаще всего это вызывающая доверие фигура, иногда любимый человек или нечто без лица, но крайне необходимое, пишет "Популярная наука".
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