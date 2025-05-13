Вода из воздуха: вот как это работает без электричества

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе, что вы можете получать чистую воду буквально из воздуха, причём абсолютно бесплатно и без электричества. Именно такую задачу недавно решили учёные, вдохновившись природой.

Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com Чистая вода

Как пустыня вдохновила на революцию

В природе животные и растения, живущие в самых сухих уголках планеты, давно научились буквально "добывать" воду из воздуха. Их кожа имеет уникальные структуры, которые сочетают в себе две противоположности: зоны, притягивающие воду (гидрофильные), и зоны, её отталкивающие (гидрофобные).

Благодаря этому капли влаги скапливаются и эффективно перемещаются по поверхности, обеспечивая организм водой даже там, где практически нет дождей.

Эта особенность живых существ вдохновила учёных создать "умные" материалы, способные повторить такой механизм.

Что такое "кристаллы Януса"

Команда исследователей предложила особый тип материала — "кристаллы Януса". Название придумали в честь двуликого римского бога Януса, поскольку эти кристаллы также имеют две разные поверхности. Одна сторона притягивает воду, а другая — наоборот, отталкивает. Благодаря такому строению капли влаги, попавшие на поверхность, легко перемещаются, накапливаясь в нужном месте.

Новая эпоха добычи воды

Эксперименты с этими кристаллами показали поразительный результат: они могут собирать до 16 граммов воды за час с каждого квадратного сантиметра своей поверхности. При этом для конденсации воды не нужно использовать электроэнергию — процесс происходит естественно, при обычной комнатной температуре.

Кристаллы Януса сочетают в себе сразу несколько уникальных свойств:

Высокая эффективность сбора воды.

Способность транспортировать влагу.

Гибкость и прозрачность, позволяющие легко наблюдать за процессом.

Перспективы технологии

Разработчики уверены, что эти материалы помогут решить проблему нехватки питьевой воды в регионах, где традиционные методы добычи влаги слишком дороги или невозможны из-за недостатка электроэнергии.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

