Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монстр Франкенштейна ожил: что за оружие Британия перебросила Киеву
Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке
Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis
Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит
Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают
Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне
Тайны женского аппетита: нутрициолог раскрывает, почему вы не можете наесться
Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин
Кошки против собак: у одних девять жизней, но у других — шесть преимуществ

Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер

Наука

Алмазы широко ценятся за исключительную твердость. По шкале Мооса их твёрдость равна 10 из 10, и именно благодаря этому бриллиантовые украшения легко царапают даже сапфировое стекло смартфонов. Но что, если алмаз можно сделать ещё тверже?

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Откуда берутся искусственные алмазы

Искусственные алмазы давно уже стали нормой в промышленности. Буры и сверла с алмазной крошкой используются для обработки металлов, керамики и даже зубов. Синтетические алмазы активно выращивают учёные для исследований и инженерных задач, используя графит и высокие температуры.

Гексагональные алмазы: реальность или фантастика?

Большинство привычных нам алмазов имеют кубическую решётку. Но учёные давно мечтали создать более твердые алмазы с гексагональной структурой.

Природа знает подобные алмазы — они называются лондслеитами и встречаются в кратерах метеоритов. Однако получить их искусственным путём было чрезвычайно сложно.

Как графит превратился в сверхалмаз

Недавно международной группе исследователей удалось создать синтетический алмаз с гексагональной структурой, нагрев графит до 1500°C под высоким давлением. Эксперимент оказался успешным: полученный алмаз достиг размера в несколько миллиметров и показал удивительную твёрдость — 155 гигапаскалей, значительно превосходя природные алмазы (70-100 гигапаскалей).

Зачем нужны суперпрочные алмазы

Новые алмазы вряд ли появятся на ювелирном рынке. Зато их оценят в микроэлектронике и промышленности. Благодаря своей повышенной твёрдости и термостойкости до 1100°C, такие алмазы идеально подходят для высокоточных инструментов и станут базой для создания транзисторов и исследований в области сверхпроводимости.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Экономика и бизнес
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября Аудио 
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Как трансформировать рынок логистики? Кейс предпринимателя Ивана Ягодкина
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк
Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию
ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР
Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок
Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут
Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.