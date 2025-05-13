Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер

Алмазы широко ценятся за исключительную твердость. По шкале Мооса их твёрдость равна 10 из 10, и именно благодаря этому бриллиантовые украшения легко царапают даже сапфировое стекло смартфонов. Но что, если алмаз можно сделать ещё тверже?

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

Откуда берутся искусственные алмазы

Искусственные алмазы давно уже стали нормой в промышленности. Буры и сверла с алмазной крошкой используются для обработки металлов, керамики и даже зубов. Синтетические алмазы активно выращивают учёные для исследований и инженерных задач, используя графит и высокие температуры.

Гексагональные алмазы: реальность или фантастика?

Большинство привычных нам алмазов имеют кубическую решётку. Но учёные давно мечтали создать более твердые алмазы с гексагональной структурой.

Природа знает подобные алмазы — они называются лондслеитами и встречаются в кратерах метеоритов. Однако получить их искусственным путём было чрезвычайно сложно.

Как графит превратился в сверхалмаз

Недавно международной группе исследователей удалось создать синтетический алмаз с гексагональной структурой, нагрев графит до 1500°C под высоким давлением. Эксперимент оказался успешным: полученный алмаз достиг размера в несколько миллиметров и показал удивительную твёрдость — 155 гигапаскалей, значительно превосходя природные алмазы (70-100 гигапаскалей).

Зачем нужны суперпрочные алмазы

Новые алмазы вряд ли появятся на ювелирном рынке. Зато их оценят в микроэлектронике и промышленности. Благодаря своей повышенной твёрдости и термостойкости до 1100°C, такие алмазы идеально подходят для высокоточных инструментов и станут базой для создания транзисторов и исследований в области сверхпроводимости.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

