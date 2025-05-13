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В капле воды нашли крошечные вспышки — они могут изменить теорию жизни

2:41
Наука

Что, если жизнь на Земле появилась не благодаря мощным молниям, а крошечным вспышкам, которые возникают внутри обычных капель воды?

Шаровая молния
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаровая молния

Классический эксперимент, который оспаривают до сих пор

В 1952 году был проведён знаковый эксперимент, который проверял гипотезу о возникновении жизни под действием молний. В замкнутой лабораторной системе учёные воспроизвели условия ранней Земли, смешав метан, аммиак, водород и угарный газ с водой, нагреваемой для образования пара. Затем смесь подвергали воздействию мощных электрических разрядов.

Эксперимент длился неделю и подтвердил: органические вещества (включая аминокислоты, важные для жизни) действительно могли образоваться в результате подобных реакций.

Однако критики считают, что молнии были слишком редкими, а концентрация получаемых веществ — недостаточной, чтобы поддержать возникновение жизни.

Микромолнии в каплях воды — новый взгляд на старую гипотезу

Исследователи из Стэнфорда предложили совершенно новый подход. Вместо гигантских электрических разрядов они изучали микроскопические вспышки ("микромолнии"), возникающие внутри мельчайших капель воды.

Учёные создали условия, похожие на раннюю атмосферу Земли, и распылили воду в камере с газами. Оказалось, что при столкновении заряженных капель возникают миниатюрные искры, которых достаточно, чтобы запустить химические реакции.

Что удалось получить благодаря микромолниям

В результате эксперимента сформировались:

  • Циановодород (предшественник аминокислот).
  • Простейшая аминокислота — глицин.
  • Урацил, необходимый для ДНК и РНК.

Эти данные могут изменить представления о том, какие условия были необходимы для появления жизни.

Почему это открытие так важно

Раньше считалось, что для образования жизни нужны были редкие и мощные явления, вроде молний. Теперь мы понимаем: зарождение жизни могло быть стабильным и непрерывным процессом, происходившим во множестве маленьких вспышек внутри океанских брызг, водопадов и паровых струй.

Может ли это работать на других планетах

Да, и даже очень вероятно! Подобные реакции могут идти на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна. Например, на Европе или Энцеладе, где уже замечены водяные выбросы.

Возможно, прямо сейчас в этих местах происходят процессы, которые миллиарды лет назад запустили жизнь на Земле.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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