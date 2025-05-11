Мечта алхимиков сбылась: физики выяснили, как свинец можно превращать в золото

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики нашли способ, чтобы получить золото из свинца. Так, всего лишь необходимо удалить три протона из ядра свинца в пучках LHC, уверены физики из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

Они и удалили, в 27-км туннеле Большого адронного коллайдера, сообщает газета Spiegel.

Вот почему у средневековых алхимиков не получался этот "фокус" — у них коллайдера не было, но и современные ученые признали — разбогатеть пока не удастся — производить золото так на сегодняшний день невозможно.

Того, что удалось создать, было в триллионы раз меньше необходимого для изготовления ювелирного изделия. А золото в коллайдере "существует лишь ничтожную долю секунды".

Уточнения

Алхи́мия (от греч. χημεία) — древняя область натурфилософии, сформировавшаяся в лоне герметической традиции.

