Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ушёл объём, поплыл овал — 5 причин, почему лицо стареет быстрее, чем кажется
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Ягода должна зреть: старший сын Нагиева признал внебрачного брата
Когда хочется уюта: вот как сделать гороховую кашу с курицей особенно вкусной
Скорая летит сзади, а вы стоите на красный: какой манёвр спасёт от проблем
Свекла растёт лучше, если рядом не пусто: кто её любимые соседи на грядке
Как собрать рюкзак и выжить: полный гид по безопасному походу
Головки не выросли, чеснок сгнил? Возможно, рядом просто стоял не тот овощ
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха

Скрытая угроза детского сна: чем опасны новые матрасы

2:12
Наука

Многие родители даже не подозревают, что матрасы и постельные принадлежности в детских спальнях могут выделять вредные химикаты. Эти вещества способны серьезно повлиять на развитие и здоровье малышей, включая нарушения работы мозга, гормональной системы, а также вызывать астму и онкологические заболевания.

Малыш
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малыш

Что обнаружили исследования

В образцах воздуха в детских спальнях найдены повышенные концентрации более 20 опасных веществ, включая фталаты, антипирены и УФ-фильтры. Наибольшее количество токсинов обнаружено именно в воздухе рядом с матрасами, где дети спят ежедневно.

Матрасы — главная опасность

Дополнительное исследование 16 новых детских матрасов подтвердило, что именно они активно выделяют токсичные соединения. Под воздействием температуры и веса ребенка количество выделяемых веществ значительно увеличивалось. Матрасы были приобретены в Канаде, но материалы поступили также из США и Мексики, что говорит о широкой распространённости проблемы.

Влияние химикатов на здоровье детей

Фталаты и антипирены, обнаруженные в матрасах, нарушают работу гормонов и могут привести к проблемам с памятью, поведением и способностью к обучению. Ранее уже было доказано, что эти вещества повышают риск развития астмы и даже рака.

Как защитить ребенка от химикатов

Эксперты дали рекомендации родителям, как снизить риски:

  • Сократите количество игрушек, подушек и одеял в детской кровати.
  • Чаще меняйте и проветривайте детское постельное белье и одежду.
  • Выбирайте текстиль нейтральных и неокрашенных оттенков, так как яркие цвета могут содержать дополнительные химикаты.

Ответственность производителей

Исследователи призвали производителей матрасов жестче контролировать используемые материалы и отказаться от ненужных токсичных веществ. В США и Канаде использование антипиренов не является обязательным, поэтому производители могут безопасно обходиться и без них.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Садоводство, цветоводство
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Последние материалы
Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха
Китай отменил запрет: Boeing снова в деле — как это повлияет на авиаперевозки
Не зовите сантехника: поломку бачка можно исправить самому
Скрытая угроза детского сна: чем опасны новые матрасы
Россия и Китай ускорят работу над реализацией проекта Сила Сибири — 2
Mazda запускает бренд MZD: что ждёт владельцев в России
Как ухаживать за автошинами, чтобы избежать разрывов на ходу
Это не любовь, а миссия: кошка чистит тебя, потому что не доверяет твоей гигиене
Как приготовить шашлык дома без мангала и дыма — в обычной духовке за полчаса
Органика убивает урожай? 5 натуральных удобрений, которые могут сыграть против тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.