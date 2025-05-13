Скрытая угроза детского сна: чем опасны новые матрасы

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие родители даже не подозревают, что матрасы и постельные принадлежности в детских спальнях могут выделять вредные химикаты. Эти вещества способны серьезно повлиять на развитие и здоровье малышей, включая нарушения работы мозга, гормональной системы, а также вызывать астму и онкологические заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малыш

Что обнаружили исследования

В образцах воздуха в детских спальнях найдены повышенные концентрации более 20 опасных веществ, включая фталаты, антипирены и УФ-фильтры. Наибольшее количество токсинов обнаружено именно в воздухе рядом с матрасами, где дети спят ежедневно.

Матрасы — главная опасность

Дополнительное исследование 16 новых детских матрасов подтвердило, что именно они активно выделяют токсичные соединения. Под воздействием температуры и веса ребенка количество выделяемых веществ значительно увеличивалось. Матрасы были приобретены в Канаде, но материалы поступили также из США и Мексики, что говорит о широкой распространённости проблемы.

Влияние химикатов на здоровье детей

Фталаты и антипирены, обнаруженные в матрасах, нарушают работу гормонов и могут привести к проблемам с памятью, поведением и способностью к обучению. Ранее уже было доказано, что эти вещества повышают риск развития астмы и даже рака.

Как защитить ребенка от химикатов

Эксперты дали рекомендации родителям, как снизить риски:

Сократите количество игрушек, подушек и одеял в детской кровати.

Чаще меняйте и проветривайте детское постельное белье и одежду.

Выбирайте текстиль нейтральных и неокрашенных оттенков, так как яркие цвета могут содержать дополнительные химикаты.

Ответственность производителей

Исследователи призвали производителей матрасов жестче контролировать используемые материалы и отказаться от ненужных токсичных веществ. В США и Канаде использование антипиренов не является обязательным, поэтому производители могут безопасно обходиться и без них.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

