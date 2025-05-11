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Глобального потепления не будет? Землю настигнет ледниковый период через 40 лет

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Наука

Наши ученые проанализировали тысячи срезов произраставшей на севере Европы сосны, в том числе и очень старых, и решили, что примерно раз в 300-400 лет на континент обрушивается глобальное похолодание.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Далее нейросеть подсказала, что следующего климатического катаклизма стоит ждать между 2063 и 2073 годами.

Может наступить малый Ледниковый период. Ученые думают, что похолодания, скорее всего, связаны с периодическими спадами солнечной активности, сообщает KP. RU.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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