Глобального потепления не будет? Землю настигнет ледниковый период через 40 лет

Наши ученые проанализировали тысячи срезов произраставшей на севере Европы сосны, в том числе и очень старых, и решили, что примерно раз в 300-400 лет на континент обрушивается глобальное похолодание.
Далее нейросеть подсказала, что следующего климатического катаклизма стоит ждать между 2063 и 2073 годами.
Может наступить малый Ледниковый период. Ученые думают, что похолодания, скорее всего, связаны с периодическими спадами солнечной активности, сообщает KP. RU.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.