Искусственный нейрон изменит жизнь тысяч людей — вот почему это важно

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Саратовского государственного университета разработали искусственный нейрон, работающий по аналогии с настоящими нервными клетками. Новинка обещает совершить прорыв в нейропротезировании и изучении мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Одиночный нейрон человека

Что такого особенного в новом нейроне

Главное отличие саратовской разработки в том, что этот искусственный нейрон воспроизводит "спайки" — электрические сигналы, которыми нейроны обмениваются информацией. Секрет кроется в особой схеме с асимметричным блоком из диодов, позволяющей гибко менять частоту и форму импульсов.

Изобретение удивляет простотой: устройство состоит всего из 7 элементов, тогда как большинство аналогов имеют 14. Такой подход делает его дешевле и доступнее для массового производства.

Почему это важно для науки и медицины

Новый искусственный нейрон не просто техническая новинка. Он открывает широкие перспективы:

В нейропротезировании — создании имплантов, способных заменить повреждённые нервные клетки.

В робототехнике — для улучшения сенсорных способностей роботов.

В исследованиях мозга — благодаря возможности моделировать его сложные состояния.

Путь к созданию нейрокомпьютеров

Исследователи под руководством профессора Владимира Пономаренко уже работают над созданием сети таких нейронов. Это позволит изучать мозговые процессы и искать способы лечения нейродегенеративных заболеваний.

Команда планирует разрабатывать ещё более совершенные электронные схемы, максимально приближённые к работе настоящих нейронов. Такие исследования станут важным шагом к созданию эффективных нейрокомпьютеров и революционных медицинских устройств.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

