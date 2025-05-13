Искусственный нейрон изменит жизнь тысяч людей — вот почему это важно

Учёные Саратовского государственного университета разработали искусственный нейрон, работающий по аналогии с настоящими нервными клетками. Новинка обещает совершить прорыв в нейропротезировании и изучении мозга.
Главное отличие саратовской разработки в том, что этот искусственный нейрон воспроизводит "спайки" — электрические сигналы, которыми нейроны обмениваются информацией. Секрет кроется в особой схеме с асимметричным блоком из диодов, позволяющей гибко менять частоту и форму импульсов.
Изобретение удивляет простотой: устройство состоит всего из 7 элементов, тогда как большинство аналогов имеют 14. Такой подход делает его дешевле и доступнее для массового производства.
Новый искусственный нейрон не просто техническая новинка. Он открывает широкие перспективы:
Исследователи под руководством профессора Владимира Пономаренко уже работают над созданием сети таких нейронов. Это позволит изучать мозговые процессы и искать способы лечения нейродегенеративных заболеваний.
Команда планирует разрабатывать ещё более совершенные электронные схемы, максимально приближённые к работе настоящих нейронов. Такие исследования станут важным шагом к созданию эффективных нейрокомпьютеров и революционных медицинских устройств.
Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
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