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Импортные закваски йогурта останутся в прошлом: появился мощный российский аналог

2:03
Наука

Знаете ли вы, что привычный йогурт может стать российским не только по производству, но и по составу? Именно такой прорыв совершили специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

Йогурт
Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Йогурт

Российский ответ импортным закваскам

До сих пор почти все российские заводы, производящие кисломолочные продукты, использовали импортные закваски прямого внесения (DVS). С началом ограничений поставок ситуация стала критической, и отечественные предприятия начали срочно искать альтернативы.

Как рассказала директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирина Потороко:

"Мы разработали первую отечественную комплексную заквасочную систему (КЗС) для ферментированных напитков на основе творожной сыворотки, которая полностью заменяет импортные аналоги".

Секретная технология с применением ультразвука

Главным открытием челябинских учёных стала технология обработки творожной сыворотки низкочастотным ультразвуком. Благодаря этому длинноцепочный молочный белок казеин расщепляется на мелкие частицы. В результате:

  • Значительно сокращается время ферментации — примерно на два часа.
  • Увеличивается эффективность размножения заквасочной микрофлоры.
  • Закваска получается более качественной и полезной.

Ирина Потороко поясняет:

"Используя ультразвуковую обработку, мы существенно улучшили питательные свойства творожной сыворотки, что позволило создать уникальную по эффективности закваску".

Первые испытания прошли успешно

Новая технология уже прошла испытания на Курганском заводе "Молоко Зауралья". Эксперименты подтвердили её промышленный потенциал. Сейчас разработка готова к массовому внедрению на предприятиях пищевой отрасли.

ЮУрГУ уверенно движется в направлении инноваций и стремится обеспечить отечественные заводы надёжными импортозамещающими решениями.

Уточнения

Ультразву́к - звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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