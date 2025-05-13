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Лекарственное растение удивило учёных: найдено мощное средство против гриппа

1:59
Наука

Вирус гриппа А постоянно меняется и создаёт новые вызовы медикам. Его штаммы поражают не только птиц, но и некоторых млекопитающих, а у людей становятся причиной ежегодных сезонных эпидемий. Поэтому создание новых лекарств не теряет своей актуальности.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Но, похоже, учёные нашли новое перспективное решение в борьбе с вирусом гриппа, и ключ к нему — обычное лекарственное растение.

Горичник Моррисона: что это за растение

Горичник Моррисона — это многолетняя трава, распространённая в степях и лесостепях Западной Сибири, Алтая и Казахстана. Растение давно известно в народной медицине как противовоспалительное средство.

Но теперь оно привлекло внимание учёных из-за другого свойства — способности бороться с вирусом гриппа.

Кумарин — природное оружие против гриппа

Российские исследователи получили активные вещества на основе азотсодержащих производных кумарина, выделенных из горичника Моррисона. Кумарин — это природное соединение, вторичный метаболит растения, и оно оказалось крайне перспективным в лечении вирусных инфекций.

Новое вещество против старой проблемы

Учёные сравнили эффективность новых соединений с известными препаратами — ремантадином и осельтамивиром. Результаты впечатляют:

Новые вещества оказались в 30 раз эффективнее ремантадина.
Они обладают меньшей токсичностью, а значит, более безопасны.

Эти открытия позволяют говорить о том, что растительные соединения могут стать новой главой в борьбе с вирусными инфекциями.

Что дальше

Следующим этапом станут дальнейшие исследования и подготовка к клиническим испытаниям. Если всё пройдёт успешно, лекарство на основе горичника Моррисона может стать новым стандартом терапии гриппа.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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