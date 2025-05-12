Секреты успеваемости: почему традиционное письмо от руки важно для развития детей

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Обучение детей письму в современном мире происходит различными способами.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ученики школы

Недавно проведенные исследования показывают значительную разницу между традиционным письмом от руки и набором текста на клавиатуре.

Согласно статье "Красной Весны", научная работа, выполненная специалистами Университета Страны Басков (UPV/EHU), демонстрирует, что письмо от руки существенно способствует развитию когнитивных навыков у детей дошкольного возраста.

Исследователи обнаружили, что дети, которые практикуют письмо от руки, имеют более высокие результаты в освоении навыков чтения и письма по сравнению с теми, кто использует клавиатуру. По словам Джоаны Ачи, руководителя исследования, дети, которые пишут от руки, добились наилучших результатов.

Эксперимент проводился с участием детей 5-6 лет, что считается оптимальным возрастом для формирования базовых навыков грамотности. Этот выбор не случаен, так как именно в этом возрасте дети начинают активно осваивать чтение и письмо, формируя важные нейронные связи.

Уточнения

Клавиату́ра — комплект расположенных в определённом порядке клавиш или кнопок (лат. clavis — ключ) для управления каким-либо устройством или для ввода данных.



