Когда-то змеиный яд не вызывал страха: от древних ритуалов до современного лечения

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В древности змеиный яд не вызывал страха — его изучали, использовали и даже коллекционировали. В Египте, ещё до нашей эры, имелась токсикология: в Бруклинском папирусе описаны 38 видов змей и методы лечения их укусов, где лекари подбирали средства в зависимости от симптомов. Они изготавливали мази из яда змей, лука, вина и чеснока.

Фото: Own work by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ черная мамба

В Индии яд кобры добавлялся в аюрведические смеси не только для лечения болезней, таких как чума или водянка, но и как стимулятор, активизирующий жизненные силы — "прану". В Древнем Риме из яда создавали известные противоядия — "териак" и "митридат", последнее было названо в честь царя Митридата VI, который пил яд ежедневно, чтобы защитить себя от отравлений. Клеопатра тестировала яды на пленниках, изучая их воздействие.

Змеи использовали не по частям, а целиком: кожа применялась от нарывов и глазных болезней, жир — от ревматизма, мясо — в лекарственных лепёшках, а сброшенная кожа считалась волшебной и использовалась в кремах для омоложения и заживления.

Современные исследования подтверждают, что пептиды змеиного яда, такие как нейротоксины кобры, в небольших дозах действительно полезны. Они стимулируют нервную систему, воздействуя на ацетилхолиновые рецепторы, и подавляют воспаление, блокируя цитокины. Поэтому многие древние рецепты имеют под собой основание: чеснок и лук являются антисептиками, а микродозы яда действуют как вакцинация, обучая организм защищаться. Ритуалы и вера усиливали эффект, поскольку влияние плацебо тоже имеет значение.

Современная фармакология это подтвердила, и сегодня лекарства на основе змеиного яда используются для лечения гипертонии, тромбозов и при инсультах. Например, каптоприл, препарат для снижения давления, был разработан благодаря изучению яда бразильской гадюки, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения.

