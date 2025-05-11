Почему MSI Titan 18 HX AI — это лучшее, что вы можете найти в мире мощных ноутбуков

MSI Titan 18 HX AI — мощь без компромиссов. Есть те, кто предпочитает легкие и портативные ноутбуки, а есть те, кому нужна настоящая мощная станция "всё в одном".
Именно для второй категории пользователей создана линейка MSI Titan — для тех, кто хочет максимум производительности и никакого ограничения мощности.
С выходом новых процессоров Intel и видеокарт NVIDIA, MSI представила Titan 18 HX AI нового поколения, способный раскрыть весь потенциал новейших компонентов.
Технические характеристики
Модель: MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-609FR
Экран: 18", Mini LED, 3840×2400 пикселей, 120 Гц, антибликовое покрытие
Процессор: Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра, до 5,5 ГГц)
Графика: NVIDIA GeForce RTX 5090 (TGP 175 Вт)
ОЗУ: 64 ГБ DDR5 (6400 МГц)
Хранилище: 6 ТБ (RAID 0)
Материалы корпуса: Магниево-алюминиевый сплав
ОС: Windows 11
Вес: 3,6 кг
Габариты: 404×307,5×32,05 мм
Дизайн
Titan 18 HX AI — это не просто ноутбук, а настоящая портативная бо́евая станция. Толщина корпуса — 3,2 см, вес — 3,6 кг. Это скорее настольная замена, чем устройство для работы на коленях. При этом устройство выглядит стильно: двухцветный металлический корпус (чёрный верх и светло-серое основание) подчёркивает премиальность и мощь. В дизайне угадываются ностальгические мотивы классических игровых машин.
Клавиатура и тачпад
Titan 18 HX AI оснащён редкой для ноутбуков механической клавиатурой с низкопрофильными переключателями от SteelSeries. Печатать на ней — сплошное удовольствие: высокая отзывчивость и комфорт.
Тачпад с виброотдачей — часть цельного дизайна. Хотя отклик немного грубоват, пользоваться им приятно.
Порты и разъёмы
Разъёмов здесь предостаточно и все они — современного поколения:
Сзади: питание, HDMI 2.1 (4K@120Гц), Ethernet 2.5G
Справа: 2 x USB-A 3.2 Gen 2, SD-кардридер
Слева: 2 x Thunderbolt 5, USB-A 3.2 Gen 2, аудиоразъём
Камера и звук
Встроенная 1080p HDR-камера — средняя по качеству: хорошая световая динамика, но заметный шум и недостаток чёткости. Зато звук впечатляет: чистое воспроизведение, достойные басы, и лишь чуть не хватает широкой звуковой сцены.
Экран
18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением 3840x2400 (формат 16:10) и частотой обновления 120 Гц — одна из сильнейших сторон устройства.
Яркость достигает 1200 нит, цветовой охват:
ПО
Как и всегда, есть навязчивые предустановленные программы вроде Norton — лучше удалить сразу.
А вот фирменный MSI Center заслуживает похвалы: особенно его AI-режим управления питанием, который прост в использовании и эффективно оптимизирует работу системы.
Производительность
В основе — новейший процессор Intel Core Ultra 9 285HX с 24 ядрами, работающий в паре с RTX 5090 (175 Вт) и 64 ГБ ОЗУ. Система хранения — 6 ТБ в RAID 0, построенная на комбинации портов PCIe Gen 4 и Gen 5.
Охлаждение и шум
MSI не сдерживает мощность, даже если это означает шум и нагрев. Температуры под нагрузкой доходят до 58 °C, кулеры становятся отчётливо слышны. Но это — цена за такую производительность.
Автономность
Батарея — 99,9 Вт⋅ч (максимум для перевозки в самолётах), блок питания — массивный, на 400 Вт.
Время работы: 2-3 часа при легкой офисной нагрузке. Как и ожидалось от "переносного десктопа", автономность здесь — скорее приятный бонус.
Цена и доступность
Тестовая конфигурация MSI Titan 18 HX AI стоит 7099 €, базовая — от 6552,48 €. Это премиальное решение для тех, кто хочет всё и сразу — и готов за это платить, пишет Frandroid.
Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).
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