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Почему MSI Titan 18 HX AI — это лучшее, что вы можете найти в мире мощных ноутбуков

5:21
Наука

MSI Titan 18 HX AI — мощь без компромиссов. Есть те, кто предпочитает легкие и портативные ноутбуки, а есть те, кому нужна настоящая мощная станция "всё в одном".

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Именно для второй категории пользователей создана линейка MSI Titan — для тех, кто хочет максимум производительности и никакого ограничения мощности.

С выходом новых процессоров Intel и видеокарт NVIDIA, MSI представила Titan 18 HX AI нового поколения, способный раскрыть весь потенциал новейших компонентов.

Технические характеристики
Модель: MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-609FR

Экран: 18", Mini LED, 3840×2400 пикселей, 120 Гц, антибликовое покрытие

Процессор: Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра, до 5,5 ГГц)

Графика: NVIDIA GeForce RTX 5090 (TGP 175 Вт)

ОЗУ: 64 ГБ DDR5 (6400 МГц)

Хранилище: 6 ТБ (RAID 0)

Материалы корпуса: Магниево-алюминиевый сплав

ОС: Windows 11

Вес: 3,6 кг

Габариты: 404×307,5×32,05 мм

Дизайн
Titan 18 HX AI — это не просто ноутбук, а настоящая портативная бо́евая станция. Толщина корпуса — 3,2 см, вес — 3,6 кг. Это скорее настольная замена, чем устройство для работы на коленях. При этом устройство выглядит стильно: двухцветный металлический корпус (чёрный верх и светло-серое основание) подчёркивает премиальность и мощь. В дизайне угадываются ностальгические мотивы классических игровых машин.

Клавиатура и тачпад
Titan 18 HX AI оснащён редкой для ноутбуков механической клавиатурой с низкопрофильными переключателями от SteelSeries. Печатать на ней — сплошное удовольствие: высокая отзывчивость и комфорт.
Тачпад с виброотдачей — часть цельного дизайна. Хотя отклик немного грубоват, пользоваться им приятно.

Порты и разъёмы
Разъёмов здесь предостаточно и все они — современного поколения:

Сзади: питание, HDMI 2.1 (4K@120Гц), Ethernet 2.5G

Справа: 2 x USB-A 3.2 Gen 2, SD-кардридер

Слева: 2 x Thunderbolt 5, USB-A 3.2 Gen 2, аудиоразъём

Камера и звук
Встроенная 1080p HDR-камера — средняя по качеству: хорошая световая динамика, но заметный шум и недостаток чёткости. Зато звук впечатляет: чистое воспроизведение, достойные басы, и лишь чуть не хватает широкой звуковой сцены.

Экран
18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением 3840x2400 (формат 16:10) и частотой обновления 120 Гц — одна из сильнейших сторон устройства.
Яркость достигает 1200 нит, цветовой охват:

ПО
Как и всегда, есть навязчивые предустановленные программы вроде Norton — лучше удалить сразу.
А вот фирменный MSI Center заслуживает похвалы: особенно его AI-режим управления питанием, который прост в использовании и эффективно оптимизирует работу системы.

Производительность
В основе — новейший процессор Intel Core Ultra 9 285HX с 24 ядрами, работающий в паре с RTX 5090 (175 Вт) и 64 ГБ ОЗУ. Система хранения — 6 ТБ в RAID 0, построенная на комбинации портов PCIe Gen 4 и Gen 5.

Охлаждение и шум
MSI не сдерживает мощность, даже если это означает шум и нагрев. Температуры под нагрузкой доходят до 58 °C, кулеры становятся отчётливо слышны. Но это — цена за такую производительность.

Автономность
Батарея — 99,9 Вт⋅ч (максимум для перевозки в самолётах), блок питания — массивный, на 400 Вт.
Время работы: 2-3 часа при легкой офисной нагрузке. Как и ожидалось от "переносного десктопа", автономность здесь — скорее приятный бонус.

Цена и доступность
Тестовая конфигурация MSI Titan 18 HX AI стоит 7099 €, базовая — от 6552,48 €. Это премиальное решение для тех, кто хочет всё и сразу — и готов за это платить, пишет Frandroid.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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