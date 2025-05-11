Не дайте хакерам шанса: 5 тревожных признаков взлома веб-камеры

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие из нас считают, что использование компьютера — абсолютно безвредное занятие. Когда мы наедине с ПК, кажется, что рядом только наши мысли.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за ноутбуком

Но пугающая правда в том, что веб-камера может стать "открытой дверью" для хакеров, которые захотят за нами подсматривать.

Распознать взлом веб-камеры непросто, но если вы заметили один из следующих пяти признаков, возможно, вашу безопасность уже нарушили.

1. На компьютере появились странные файлы

Хакеры часто удаляют следы своей деятельности, но иногда можно застать их врасплох. Обратите внимание на папку по умолчанию для хранения видео с камеры, а также на корзину — вдруг там окажутся удаленные файлы. Если вы обнаружили фотографии или видео, которые не делали, и вы единственный пользователь устройства — это тревожный сигнал.

Но перед выводами проверьте, не включена ли автоматическая запись в приложениях для видеосвязи, установленных на ПК.

2. Индикатор камеры загорается без причины

У большинства веб-камер есть световой индикатор, сигнализирующий об активности. У некоторых систем вместо этого отображается значок в системном трее.

Если индикатор загорается, хотя вы не используете камеру, возможно, она активирована удалённо с помощью вредоносного ПО, например трояна.

Прежде чем паниковать, убедитесь, что это не из-за фонового приложения или расширения браузера. Попробуйте закрыть расширения одно за другим и следить за индикатором — если он перестал загораться, вы нашли причину.

3. Изменены настройки безопасности

Хакеры могут менять параметры безопасности, чтобы упростить себе доступ. Проверьте настройки в приложении вашей веб-камеры: нет ли там незнакомых программ, подозрительных разрешений, отключённых уведомлений или изменённых паролей.

Аналогичную проверку стоит провести и для Windows, и для антивируса — это основные точки входа для злоумышленников.

4. Вы получаете подозрительные сообщения

Один из распространенных приемов — шантаж. Хакер утверждает, что получил доступ к вашей веб-камере и требует выкуп, часто в криптовалюте. Чтобы усилить давление, он может описывать вашу внешность или упоминать личную информацию.

Но будьте осторожны: это может быть блеф. Мошенники нередко используют открытые фото из соцсетей, чтобы выдать себя за настоящих взломщиков.

Никогда не платите выкуп. Обратитесь к специалистам по кибербезопасности или в правоохранительные органы, если ситуация кажется серьезной, пишет PCWorld.

5. Камера включается сама по себе

Простой тест: отключите камеру в настройках Windows (Параметры > Bluetooth и устройства > Камера > Встроенная камера > Отключить) и проверьте, не включится ли она снова без вашего участия. Это может указывать на удаленный доступ.

Уточнения

Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо быстрым или элегантным способом; слово hack пришло из лексикона хиппи, в русском языке есть идентичное жаргонное слово «врубаться» или «рубить в …». Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.

