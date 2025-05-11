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Уничтожая конкурентов: Microsoft представит доступные ноутбук и планшет с функциями AI

2:01
Наука

Microsoft объявила, что выпустит новый ноутбук и планшет с чипами от Qualcomm по более низким ценам, чем ранее, с целью расширить доступ к новым функциям искусственного интеллекта для более широкого круга клиентов.

Ноутбук
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Новый ноутбук Surface с диагональю 13 дюймов и планшет Surface Pro с диагональю 12 дюймов поступят в продажу 20 мая. Цена на ноутбук начнется с $899, а на планшет с $799.

Оба устройства будут оснащены чипами Snapdragon X Plus от Qualcomm и будут продаваться чуть дешевле конкурентных продуктов от Apple, таких как MacBook Air, стоимость которого начинается с $999, и iPad, модели Air Pro которого доступны за $649 и $999.

Однако новые предложения Microsoft будут самыми доступными и будут поддерживать так называемые функции "Copilot+", которые были представлены в прошлом году. Этот пакет функций включает возможность задавать вопросы на естественном языке о том, как изменить настройки компьютера, а не просматривать меню настроек, или просить AI создать первый черновик документа Word.

Microsoft установила требования к производительности чипов для новой метки Copilot+, что означает, что большинство этих функций AI доступны только на устройствах, стоимость которых составляет $1000 и выше, пишет Yahoo Finance.

Паван Давулури, корпоративный вице-президент по Windows и устройствам в Microsoft, заявил, что новые устройства Surface направлены на распространение этих функций среди более широкой аудитории пользователей, особенно среди студентов или молодых профессионалов, находящихся в начале карьеры.

"Мы считаем, что эти новые Surface Pro и ноутбуки предназначены для тех клиентов, для которых важна доступность," — сказал Давулури

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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