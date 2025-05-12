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Он мог бы стереть континенты, но его удерживает хрупкий барьер: что нашли учёные под вулканом

2:21
Наука

Огромная вулканическая чаша, скрывающаяся в сердце Йеллоустонского национального парка, давно будоражит воображение — и не зря. Если этот супервулкан когда-либо проснётся по-настоящему, последствия могут быть катастрофическими: речь идёт о тысячах кубических километров пепла и лавы, способных вызвать вулканическую зиму и повлиять на климат всей планеты.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

К счастью, пока Йеллоустон мирно дремлет. И, возможно, теперь мы знаем, почему.

Магматическая "пробка" в действии

Учёные впервые зафиксировали существование своеобразной крышки из частично расплавленных пород и газа — природного "клапана", который сдерживает давление внутри вулканической камеры. Эта структура, расположенная на глубине около 3,8 км под северо-восточной частью кальдеры, помогает стабилизировать подземные процессы и препятствует катастрофическому выбросу магмы.

Открытие стало возможным благодаря команде исследователей из нескольких американских университетов. Чтобы заглянуть внутрь вулкана, они использовали необычный метод: огромный грузовик массой почти 24 тонны создавал контролируемые сейсмические толчки. По тому, как волны проходили сквозь землю, специалисты смогли составить детальное изображение структуры вулкана.

Что показало исследование

"Мы получили одно из самых чётких изображений верхней части магматического резервуара под Йеллоустонской кальдерой", — объяснил Чэнлун Дуань, ведущий автор исследования.

А его коллега Брэндон Шмандт добавил, что это было неожиданно. Мы видим нечто физически иное — зону, где расплавленная порода чередуется с газовыми пузырьками.

Согласно их гипотезе, через эту пористую структуру газы постепенно просачиваются наружу, снижая давление, которое в противном случае могло бы привести к взрыву.

Йеллоустон жив — но пока не опасен

Супервулкан не молчит совсем: в год здесь регистрируют от 1000 до 3000 мелких землетрясений. Однако серьёзных поводов для паники нет. Последнее крупное извержение произошло 640 тысяч лет назад, и текущие данные говорят скорее о покое, чем о пробуждении.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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