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Земля гудит от бурь — и этот звук может изменить будущее космических миссий

1:54
Наука

Сильные бури в Северной Атлантике, оказывается, не просто разрушают берега и срывают крыши — они помогают заглянуть в самое сердце нашей планеты. И, что ещё интереснее, открывают путь к исследованию других планет.

Ураган
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ураган

Микросейсмы, которые проходят через Землю

Австралийские сейсмологи зафиксировали слабые, почти неуловимые колебания земли — так называемые микросейсмы, вызванные ураганами в Канаде и Гренландии. Эти волны добрались… до другой стороны планеты! Их уловили приборы в Западной Австралии и Квинсленде. Но самое поразительное: они прошли не только через толщу земной коры, но и сквозь её ядро. Это редкий случай, когда можно "прослушать" планету на такой глубине.

Секрет в особых сейсмометрах

"Сигналы настолько слабые, что один датчик не справится — нужно собирать данные за несколько дней", — рассказывает Абхай Панди, аспирант Австралийского национального университета.

Его команда использовала специальную сеть станций и методы анализа, чтобы услышать эти "призрачные" колебания.

Сканировать планеты без землетрясений — реально

Но зачем нам всё это нужно? Оказывается, подобные методы могут работать и на других планетах. Даже на тех, где нет землетрясений, вулканов или тектоники. Если установить на поверхности такой планеты сейсмометр, можно использовать атмосферные или океанические волны, чтобы "просветить" её недра — как в этом исследовании.

Новая глава в поиске обитаемых миров

"Мы можем искать ядра у других планет и спутников — даже у ледяных", — говорит Хрвое Ткалчич, соавтор исследования.

А это значит — новые цели для космических миссий, поиск обитаемых миров и глубинных тайн Солнечной системы.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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