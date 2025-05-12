Земля гудит от бурь — и этот звук может изменить будущее космических миссий

Сильные бури в Северной Атлантике, оказывается, не просто разрушают берега и срывают крыши — они помогают заглянуть в самое сердце нашей планеты. И, что ещё интереснее, открывают путь к исследованию других планет.
Австралийские сейсмологи зафиксировали слабые, почти неуловимые колебания земли — так называемые микросейсмы, вызванные ураганами в Канаде и Гренландии. Эти волны добрались… до другой стороны планеты! Их уловили приборы в Западной Австралии и Квинсленде. Но самое поразительное: они прошли не только через толщу земной коры, но и сквозь её ядро. Это редкий случай, когда можно "прослушать" планету на такой глубине.
"Сигналы настолько слабые, что один датчик не справится — нужно собирать данные за несколько дней", — рассказывает Абхай Панди, аспирант Австралийского национального университета.
Его команда использовала специальную сеть станций и методы анализа, чтобы услышать эти "призрачные" колебания.
Но зачем нам всё это нужно? Оказывается, подобные методы могут работать и на других планетах. Даже на тех, где нет землетрясений, вулканов или тектоники. Если установить на поверхности такой планеты сейсмометр, можно использовать атмосферные или океанические волны, чтобы "просветить" её недра — как в этом исследовании.
"Мы можем искать ядра у других планет и спутников — даже у ледяных", — говорит Хрвое Ткалчич, соавтор исследования.
А это значит — новые цели для космических миссий, поиск обитаемых миров и глубинных тайн Солнечной системы.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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