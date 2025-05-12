Обезьяны делают это как мы: язык приматов оказался сложнее, чем мы думали

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Мы привыкли считать, что язык — привилегия человека. Только мы умеем складывать звуки в слова, а слова — в предложения, создавая миллионы смыслов. Но что, если это не совсем так?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee_-_50867042417.jpg by Martin Pettitt Шимпанзе

Коммуникация, способная удивить

Новое исследование показало: дикие шимпанзе способны комбинировать звуки по правилам, похожим на человеческие. Они не просто издают крики или сигналы тревоги.

Их вокализации — это настоящая система с композиционными и даже идиоматическими сочетаниями звуков, которые создают новые смыслы.

4 способа создавать смысл

Ученые изучили 12 базовых призывов шимпанзе и 16 их комбинаций. Эти комбинации использовались:

для добавления смысла (A = кормление, B = отдых, AB = кормление + отдых),

уточнения смысла (A = передвижение/кормление, B = агрессия, AB = передвижение),

создания новых значений (A = отдых, B = принадлежность к группе, AB = гнездование),

в разных контекстах, а не только при опасности, как считалось ранее.

Шимпанзе способны к творческому объединению звуков — и это не случайность, а системность, которая раньше ускользала от внимания ученых.

Тысячи часов наблюдений в дикой природе

Исследование проводилось в Национальном парке Таи (Кот-д'Ивуар). Ученые из Германии и Франции записывали вокализации трёх групп шимпанзе в течение нескольких лет.

Это позволило им выявить сложную комбинаторную систему — нечто большее, чем просто сигналы.

"Создание новых или комбинированных значений путём сочетания слов является отличительной чертой человеческого языка, и крайне важно выяснить, есть ли подобная способность у наших ближайших родственников", — говорит старший автор Кэтрин Крокфорд.

Что это значит для нас?

Эти находки могут перевернуть наши представления об эволюции языка. Возможно, зачатки человеческой речи существовали ещё у общего предка человека, шимпанзе и бонобо.

"Это меняет представления прошлого века… Мы видим явные признаки того, что большинство сигналов могут менять смысл при сочетании с другими", — подчёркивает первый автор Седрик Жирар-Бутто.

Либо наши предки уже были наделены основами языка, либо мы серьёзно недооцениваем способности животных. В любом случае — предстоит пересмотреть старые теории.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо.

