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География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат

2:41
Наука

Хьюстон признан самым быстро проседающим городом в США. По данным спутников, в некоторых его районах земля опускается на 10 мм в год. А это угрожает 34 миллионам человек по всей стране.

Хьюстон, США
Фото: commons.wikimedia.org by eflon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хьюстон, США

Почему крупнейшие города США уходят под землю?

Исследование, опубликованное 8 мая в журнале Nature Cities, охватило 28 крупнейших городов США — каждый с населением более 600 тысяч человек.

Снимки со спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства позволили составить детальные карты вертикальных движений почвы.

Основные факты:

  • В 25 из 28 городов проседает более 65% территории.
  • В Хьюстоне, Далласе и Форт-Уэрте — более 70% территории проседает со скоростью не менее 3 мм в год.
  • В Хьюстоне 43% районов теряют высоту быстрее 5 мм в год, а 12% — на 10 мм ежегодно.

Чем это грозит?

Проседание увеличивает риск наводнений, разрушает здания и создает опасность для инфраструктуры.

Особенно уязвимы прибрежные города, где проседание усиливается из-за повышения уровня моря.

Почему это происходит?

Причины бывают естественные и вызванные деятельностью человека:

  • Геология: В городах вроде Нью-Йорка и Нэшвилла земля продолжает адаптироваться после таяния ледников 16 тысяч лет назад.
  • Человеческий фактор: По оценке исследователей, до 80% проседания связано с откачкой грунтовых вод. Это оставляет пустоты в почве, которые со временем схлопываются.
  • Дополнительная нагрузка: В Техасе ситуацию усугубляют добыча нефти и газа.

Усугубляет ли ситуацию климат?

Да. Засухи стимулируют отбор подземных вод, а экстремальные погодные явления усиливают риск наводнений. К тому же города продолжают расти, расширяясь на проблемные территории.

Авторы исследования рекомендуют:

  • Усиливать защиту от наводнений.
  • Модернизировать уязвимую инфраструктуру.
  • Ограничить застройку в опасных районах.

"Вместо того, чтобы просто говорить, что это проблема, мы можем реагировать, решать её, смягчать последствия, адаптироваться, со временем это проседание может привести к нагрузкам на инфраструктуру, которые превысят допустимые пределы", — отметил профессор Леонард Охенхен из Колумбийского университета.

Уточнения

Хью́стон (англ. Houston,) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас, является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона.

Грунто́вая вода́ — гравитационная вода первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность. Обычно над ней нет сплошной кровли из водонепроницаемых пород.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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