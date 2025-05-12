География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат

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Хьюстон признан самым быстро проседающим городом в США. По данным спутников, в некоторых его районах земля опускается на 10 мм в год. А это угрожает 34 миллионам человек по всей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by eflon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хьюстон, США

Почему крупнейшие города США уходят под землю?

Исследование, опубликованное 8 мая в журнале Nature Cities, охватило 28 крупнейших городов США — каждый с населением более 600 тысяч человек.

Снимки со спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства позволили составить детальные карты вертикальных движений почвы.

Основные факты:

В 25 из 28 городов проседает более 65% территории.

В Хьюстоне, Далласе и Форт-Уэрте — более 70% территории проседает со скоростью не менее 3 мм в год.

В Хьюстоне 43% районов теряют высоту быстрее 5 мм в год, а 12% — на 10 мм ежегодно.

Чем это грозит?

Проседание увеличивает риск наводнений, разрушает здания и создает опасность для инфраструктуры.

Особенно уязвимы прибрежные города, где проседание усиливается из-за повышения уровня моря.

Почему это происходит?

Причины бывают естественные и вызванные деятельностью человека:

Геология: В городах вроде Нью-Йорка и Нэшвилла земля продолжает адаптироваться после таяния ледников 16 тысяч лет назад.

Человеческий фактор: По оценке исследователей, до 80% проседания связано с откачкой грунтовых вод. Это оставляет пустоты в почве, которые со временем схлопываются.

Дополнительная нагрузка: В Техасе ситуацию усугубляют добыча нефти и газа.

Усугубляет ли ситуацию климат?

Да. Засухи стимулируют отбор подземных вод, а экстремальные погодные явления усиливают риск наводнений. К тому же города продолжают расти, расширяясь на проблемные территории.

Авторы исследования рекомендуют:

Усиливать защиту от наводнений.

Модернизировать уязвимую инфраструктуру.

Ограничить застройку в опасных районах.

"Вместо того, чтобы просто говорить, что это проблема, мы можем реагировать, решать её, смягчать последствия, адаптироваться, со временем это проседание может привести к нагрузкам на инфраструктуру, которые превысят допустимые пределы", — отметил профессор Леонард Охенхен из Колумбийского университета.

Уточнения

Хью́стон (англ. Houston,) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас, является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона.



Грунто́вая вода́ — гравитационная вода первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность. Обычно над ней нет сплошной кровли из водонепроницаемых пород.

