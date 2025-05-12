География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат

Хьюстон признан самым быстро проседающим городом в США. По данным спутников, в некоторых его районах земля опускается на 10 мм в год. А это угрожает 34 миллионам человек по всей стране.
Исследование, опубликованное 8 мая в журнале Nature Cities, охватило 28 крупнейших городов США — каждый с населением более 600 тысяч человек.
Снимки со спутников Sentinel-1 Европейского космического агентства позволили составить детальные карты вертикальных движений почвы.
Основные факты:
Проседание увеличивает риск наводнений, разрушает здания и создает опасность для инфраструктуры.
Особенно уязвимы прибрежные города, где проседание усиливается из-за повышения уровня моря.
Причины бывают естественные и вызванные деятельностью человека:
Да. Засухи стимулируют отбор подземных вод, а экстремальные погодные явления усиливают риск наводнений. К тому же города продолжают расти, расширяясь на проблемные территории.
Авторы исследования рекомендуют:
"Вместо того, чтобы просто говорить, что это проблема, мы можем реагировать, решать её, смягчать последствия, адаптироваться, со временем это проседание может привести к нагрузкам на инфраструктуру, которые превысят допустимые пределы", — отметил профессор Леонард Охенхен из Колумбийского университета.
Хью́стон (англ. Houston,) — четвёртый по количеству жителей город в Соединённых Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас, является административным центром округа Харрис, а также главным экономическим центром агломерации Большого Хьюстона.
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