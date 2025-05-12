Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Турецкая рулетка: акулы и хаос в аэропортах изгадят отпуск – стоит ли быть в центре кошмара
Пощупай щуп и понюхай бачок: быстрый тест перед покупкой
География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат
Мозг работает, тело парализовано: что скрывает ночь, пока мы спим
Перестаньте утяжелять волосы: эти продукты работают против вашей укладки
Где прячут холодильник в студии — неочевидные решения для маленькой кухни
Новый Папа Римский выступил против нейросетей
Так ягодицы точно не вырастут: не совершайте эти 3 ошибки в тренировках

Загадочные узоры на Марсе: почему марсианская почва как земная — просто совпадение или нечто большее?

2:39
Наука

На Марсе нашли странные волны, похожие на земные узоры, появляющиеся на склонах в холодных горах. Что они там делают — до конца непонятно, но эти структуры могут многое рассказать о прошлом климата Красной планеты и даже помочь в поисках жизни.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Волны на Марсе, как на Земле

На снимках с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter учёные обнаружили волнистые узоры в марсианских кратерах.

Похожее можно увидеть и на Земле — это так называемые солифлюкционные валы, формирующиеся при чередовании замерзания и оттаивания почвы на склонах.

На нашей планете они встречаются в горах Арктики, Скалистых горах и других холодных регионах. И если Марс когда-то тоже переживал такие погодные циклы, это может изменить наше понимание его климата и геологической истории.

Общее в разном

"Понимание того, как формируются эти структуры, даёт ценную информацию об истории климата Марса, особенно о возможных циклах замерзания и оттаивания в прошлом, хотя для того, чтобы определить, сформировались ли эти структуры недавно или давно, необходимы дополнительные исследования", — говорит аспирант факультета наук о Земле и окружающей среде, Джон Пол Слейман из Университета Рочестера.

В конечном счёте это исследование может помочь выявить признаки прошлой или нынешней среды на других планетах, которая может поддерживать или ограничивать потенциальную жизнь.

Почему марсианские валы больше?

Анализ показал: марсианские структуры примерно в 2,6 раза выше, чем земные. Учёные связывают это с более низкой гравитацией на Марсе — валам проще расти, прежде чем разрушиться.

"Это крупные, медленно движущиеся, зернистые примеры распространённых узоров, которые можно увидеть в обычных жидкостях", — сравнила соавтор исследования, Рэйчел Глейд.

Жидкая вода или лёд?

Хотя форма и масштаб валов предполагают участие грунтового льда, одних спутниковых данных недостаточно, чтобы доказать наличие жидкой воды.

В будущем учёные планируют лабораторные эксперименты, чтобы понять, действительно ли вода необходима для формирования таких структур.

Возможное окно в прошлое Марса

Марсианские узоры напоминают, что Красная планета когда-то могла быть не такой уж безжизненной.

Если подтвердится, что они связаны с водой, это может стать новым шагом в поиске следов жизни вне Земли.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Успеете вовремя — виноград даст щедрые гроздья даже в плохой сезон
Садоводство, цветоводство
Успеете вовремя — виноград даст щедрые гроздья даже в плохой сезон Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Последние материалы
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Турецкая рулетка: акулы и хаос в аэропортах изгадят отпуск – стоит ли быть в центре кошмара
Пощупай щуп и понюхай бачок: быстрый тест перед покупкой
География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат
Мозг работает, тело парализовано: что скрывает ночь, пока мы спим
Перестаньте утяжелять волосы: эти продукты работают против вашей укладки
Где прячут холодильник в студии — неочевидные решения для маленькой кухни
Новый Папа Римский выступил против нейросетей
Так ягодицы точно не вырастут: не совершайте эти 3 ошибки в тренировках
Ваша пенсия может вырасти на 25%! Долгосрочные сбережения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.