Загадочные узоры на Марсе: почему марсианская почва как земная — просто совпадение или нечто большее?

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

На Марсе нашли странные волны, похожие на земные узоры, появляющиеся на склонах в холодных горах. Что они там делают — до конца непонятно, но эти структуры могут многое рассказать о прошлом климата Красной планеты и даже помочь в поисках жизни.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Волны на Марсе, как на Земле

На снимках с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter учёные обнаружили волнистые узоры в марсианских кратерах.

Похожее можно увидеть и на Земле — это так называемые солифлюкционные валы, формирующиеся при чередовании замерзания и оттаивания почвы на склонах.

На нашей планете они встречаются в горах Арктики, Скалистых горах и других холодных регионах. И если Марс когда-то тоже переживал такие погодные циклы, это может изменить наше понимание его климата и геологической истории.

Общее в разном

"Понимание того, как формируются эти структуры, даёт ценную информацию об истории климата Марса, особенно о возможных циклах замерзания и оттаивания в прошлом, хотя для того, чтобы определить, сформировались ли эти структуры недавно или давно, необходимы дополнительные исследования", — говорит аспирант факультета наук о Земле и окружающей среде, Джон Пол Слейман из Университета Рочестера.

В конечном счёте это исследование может помочь выявить признаки прошлой или нынешней среды на других планетах, которая может поддерживать или ограничивать потенциальную жизнь.

Почему марсианские валы больше?

Анализ показал: марсианские структуры примерно в 2,6 раза выше, чем земные. Учёные связывают это с более низкой гравитацией на Марсе — валам проще расти, прежде чем разрушиться.

"Это крупные, медленно движущиеся, зернистые примеры распространённых узоров, которые можно увидеть в обычных жидкостях", — сравнила соавтор исследования, Рэйчел Глейд.

Жидкая вода или лёд?

Хотя форма и масштаб валов предполагают участие грунтового льда, одних спутниковых данных недостаточно, чтобы доказать наличие жидкой воды.

В будущем учёные планируют лабораторные эксперименты, чтобы понять, действительно ли вода необходима для формирования таких структур.

Возможное окно в прошлое Марса

Марсианские узоры напоминают, что Красная планета когда-то могла быть не такой уж безжизненной.

Если подтвердится, что они связаны с водой, это может стать новым шагом в поиске следов жизни вне Земли.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

