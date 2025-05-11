Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция в шоке: электромобили раскололи страну на два лагеря – и вот почему
5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны
Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка
Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток
Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
Советский плацкарт: романтика и реалии железной дороги
Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника
Жизнь как на открытке: что делает Кабу-Фриу раем для жителей и путешественников?
Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести

За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию

6:25
Наука

Вселенная скрывает миллиарды химических веществ, каждое из которых обладает крошечным, но потенциально революционным потенциалом.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Удивительно, но человечество идентифицировало лишь 1% из этого невидимого мира. По мнению исследователей, неоткрытые химические соединения могут стать ключом к борьбе с парниковыми газами или привести к медицинским прорывам, подобным открытию пенициллина, изменившего ход истории.

Казалось бы, химикам должно быть интересно исследовать этот неизведанный мир, но проблема не в отсутствии любопытства. Ещё в 1869 году русский гений Дмитрий Менделеев создал периодическую таблицу элементов — своеобразный конструктор "Лего" для учёных. С тех пор были открыты вещества, сформировавшие современный мир.

Чтобы получить последние элементы таблицы, потребовался ядерный синтез — бомбардировка атомов на околосветовых скоростях. Так, в 2010 году появился на свет теннезин, 117-й элемент таблицы.

Однако элементы — это лишь верхушка айсберга. Настоящая химическая вселенная начинается с соединений. Вода, состоящая из водорода и кислорода, — пример природного соединения. Нейлон же, наоборот, создан искусственно в лабораторных условиях и производится на заводах по всему миру. Простое правило гласит: элементы состоят из одинаковых атомов, а соединения — из двух или более разных. Учёные почти уверены, что все элементы уже открыты (последний значится под номером 118), но соединений может быть бесконечно много.

Давайте вдумаемся в масштабы: из 118 известных элементов можно составить миллионы, миллиарды, а может, и триллионы уникальных химических "конструкций". Начнём с простого — двухатомных соединений вроде N₂ (азот) или O₂ (кислород), которые составляют 99% воздуха.

Теоретически существует 6903 таких комбинации. Если один химик тратит год на создание одного соединения, то на все двухатомные вещества ушла бы работа целой деревни учёных за тот же срок. А теперь представьте: трёхкомпонентных соединений (H₂O, CO₂) уже около 1,6 миллиона — столько людей живёт в Бирмингеме и Эдинбурге вместе взятых. Когда речь заходит о четырёх- и пятиатомных структурах, для их создания потребуется, чтобы каждый житель Земли синтезировал по три новых вещества. И это потребует переработки всех материалов Вселенной несколько раз.

Разумеется, это упрощённый подсчёт. На практике химию усложняют структура молекул, их стабильность и условия существования. Например, самое большое из созданных соединений (почти 3 миллиона атомов, 2009 год) до сих пор не нашло применения, хотя подобные "гиганты" уже помогают доставлять противораковые препараты в организме точно к цели.

Но можно ли вообще создать все эти соединения? Неужели у химии нет границ? Оказывается, "правила" довольно гибкие. Даже "благородные газы" (неон, аргон, гелий), которые принято считать химически инертными, иногда образуют соединения.

Гидрид аргона (ArH⁺) не встречается на Земле, но обнаружен в космосе — и его удалось воссоздать в лаборатории, симулирующей условия глубокого вакуума. Получается, если учитывать экстремальные температуры, давление океанских глубин или космическое излучение, число возможных соединений возрастает многократно.

Хрестоматийный пример гибкости химии — углерод. Обычно он связывается с одним или четырьмя атомами, но в редких случаях, на считанные мгновения, способен "приютить" и пять "гостей". Химики представляют это как автобус на четыре пассажира, в который на мгновение вмещаются пятеро — такое возможно, пока люди входят и выходят. Неудивительно, что целые научные карьеры посвящены созданию "невозможных" по учебникам веществ. Проблема лишь в том, что многие соединения существуют лишь в космосе или при условиях, воспроизвести которые на Земле крайне сложно — например, в глубинах гидротермальных источников на дне океана.

Как же учёные ищут новые молекулы? Первый путь — модифицировать уже известное: отнять атом, добавить другой, поменять "кирпичики" местами. Второй — взять знакомую химическую реакцию и запустить её с новыми исходными материалами. Образно говоря, это как построить дом из "Лего", а затем надстроить этаж или пристроить гараж. Но как обнаружить принципиально новые вещества — те самые "неизвестные неизвестные"?

История пенициллина показывает, что природа часто опережает науку. В 1928 году Александр Флеминг случайно заметил, как плесень в чашке Петри уничтожает бактерии. Прошло 11 лет, прежде чем Говард Флори научился выращивать пенициллин в промышленных масштабах, а ещё шесть лет — и Дороти Кроуфут Ходжкин расшифровала его структуру. Это было важно: в пенициллине обнаружилась редкая конфигурация атомов — квадрат. Такую геометрию мало кто мог предсказать, но, зная её, химики начали искать похожие вещества. Если у вас аллергия на пенициллин, благодарите Ходжкин за альтернативные антибиотики.

Сегодня учёным проще: рентгеноструктурный анализ (тот самый, который придумала Ходжкин) и медицинские МРТ-сканеры помогают "разглядеть" атомную структуру новинок.

Однако догадаться о существовании соединения — полдела. Самое сложное — воссоздать его в лаборатории. Многие полезные вещества (тот же пенициллин) проще "вырастить" в естественной среде — в плесени, растениях, насекомых. Потому современные исследователи по-прежнему вглядываются в те уголки природы, мимо которых мы проходим каждый день.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
5 ключевых моментов о соглашении России и Вьетнама по АЭС: как изменится энергетический ландшафт страны
Как сделать так, чтобы одежда пахла свежестью — без капли воды и порошка
Секрет пышного кориандра: в каждом семени — двойной росток
Порядок без напряга: лайфхаки для тех, кто терпеть не может убираться
Советский плацкарт: романтика и реалии железной дороги
Хвостатый троянский конь: вирус птичьего гриппа нашёл себе нового союзника
Жизнь как на открытке: что делает Кабу-Фриу раем для жителей и путешественников?
Мурлыка с манерами: 10 признаков, что ваш кот знает, как себя вести
Грунт для рассады: 6 смертельных ошибок, которые убьют урожай
Роман или пиар? Один неловкий момент на кинопремии разжёг слухи о неискренности чувств Тимоти Шаламе к Кайли Дженнер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.